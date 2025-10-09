Buzoianu: Digitalizăm Ministerul Mediului, scoatem și corupția, AI nu răspunde la telefoane

„Toate organigramele care sunt astăzi pline de oameni care sunt sufocați de mii de documente vor putea în sfârșit să-și facă treaba la timp. Înseamnă că termenul acela de 30 de zile în care trebuie să ți se emită un document chiar înseamnă 30 de zile, nu înseamnă nouă luni, zece luni, un an de zile", a spus Buzoianu, la RFI.

Ministrul Mediului precizează că digitalizarea ministerului se va baza și pe AI.

„Avem la ANEMAP, de exemplu, emiterea unor avize. Practic, Agenția pentru Protecția Mediului și Arii Protejate este autoritatea care vine și spune, absolut oricine vrea să construiască orice în țara asta trebuie să vină și să ceară un aviz de la această autoritate. Vrei să-ți construiești un gard, trebuie să te duci să ceri avizul. Ce o să-ți zică Autoritatea? Un funcționar public se va uita pe lege și ai zece cazuri, să spunem, în care dacă te încadrezi în ele, nu-ți trebuie autorizație și practic, trebuie să primești o hârtie de la această agenție că nu ai nevoie de autorizație. Aproape 70% din deciziile pe care le emite ANEMAP sunt: nu aveți nevoie de acord de mediu. Dar oamenii așteaptă, uneori cu lunile, documentul respectiv. Ei, asta este o decizie pe care poate să o ia și o Inteligență Artificială, care să se uite pe lege, să se uite pe dosar, să analizeze dosarul, să vadă că dosarul respectiv se încadrează la litera A din lege, construiești un gard, te încadrezi la litera B, nu-ți trebuie autorizație de mediu și să emită instantaneu această autorizație, funcționarul public doar să se uite la final, să dea un OK, în sensul că cineva a verificat că nu a fost făcută o greșeală în analiză".

Buzoianu a transmis că digitalizarea va rezolva parțial și problema corupției.

„Am cerut o analiză a tuturor proiectelor de digitalizare din instituțiile din subordinea ministerului și din minister. Cam câte procese de digitalizare credeți că există astăzi în Ministerul Mediului și în subordonate? 42. E foarte mult, sunt foarte multe procese pornite în paralel, de digitalizare, care nu au cap și coadă, pentru că nu se leagă între ele. De exemplu, digitalizarea de care v-am spus mai devreme, adică folosirea Inteligenței Artificiale ca să-ți emită un prim document pe care funcționarul să-l analizeze, va scoate și corupția, foarte multă corupție din sistem va fi scoasă cu partea asta, pentru că Inteligența Artificială nu răspunde la telefoane".

