Diana Buzoianu, atac la opoziție: Vă temeți că se închid robinetele cu bani publici!

Diana Buzoianu (USR) a spus la tribuna Parlamentului că actuala criză politică este „fabricată în laboratoarele de la București și de la Moscova” și că a costat deja 2,2 miliarde de euro, cheltuiți de stat ca să nu se prăbușească leul.

„PSD mai este pro-european doar cu steagul când și-l pune pe la conferințele de presă. Altfel, românii care astăzi nu mai vor hoție, românii care nu mai vor clientelism peste clientelism, toți acești români văd pe cine te poți baza și pe cine nu”, a spus Buzoianu.

Ea a adăugat că România nu mai poate să fie un stat captiv al unor parlamentari și al unor oameni politici care pur și simplu așteaptă să se rotească puterea politică ca să aibă acces la privilegii.

„Grupurile de interese, m-am întâlnit cu ele din primele zile de mandat. Ele erau cele care se luptau să fie protejate, bine mersi, clădirile ilegale de pe plaje. Ele erau cele care se luptau ca balastierile să fie în continuare ascunse, balastierile ilegale. Da, și aceste grupuri sunt tare supărate. Pentru că în momentul de față această moțiune de fapt nu este despre oameni, nu este despre interesul lor, nu este despre economie. Este pur și simplu despre privilegii. Sunteți disperați, aveți o groază teribilă în dumneavoastră pentru că pur și simplu vedeți că se închid robinetele cu banii publici care înainte ajungeau în buzunarele dumneavoastră”, a declarat ministra Mediului.

Aceasta a mai spus că românii văd ce se întâmplă.

„Pentru că pentru fiecare hoț care se bucură astăzi de această moțiune de cenzură, că este salvat și că privilegiile lui nu vor mai fi oprite, pentru fiecare hoț există mii de români care muncesc cinstit, se duc acasă și-și câștigă un salariu onest în fiecare lună. Pentru fiecare șef de instituție publică care dă contracte cu dedicație și care astăzi este foarte bucuros de noul mariaj PSD-AUR, pentru fiecare astfel de șef de instituție există mii de români care și-au construit o carieră politică decentă cu muncă. Și acești oameni s-au săturat să fie invizibili în Parlament. Acești oameni vă văd, văd cine trage România înainte, văd cine blochează România, văd cine se luptă pentru lege, văd cine se luptă pentru combinații”, a mai declarat Diana Buzoianu.

(sursa: Mediafax)