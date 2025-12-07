Dolj - rezultate provizorii: Candidatul PSD a câştigat primăria comunei Sopot cu peste 77%

Candidatul PNL Florin Marian Tănase a obţinut 18,21% (134 voturi), candidatul AUR, Cătălin-Ştefăniţă Gogoaşe a obţinut 2,99% (22 voturi), candidatul PNŢ-Maniu-Mihalache, Ion Păsărică, a obţinut 1,36% (10 voturi) şi candidatul SOS, Nicolae Băluţă - 0,27% (2 voturi).



Prezenţa la vot a fost de 72,86% - din cei 1.319 de votanţi pe liste permanente au votat 908, din care 20 pe listele suplimentare.



Comuna a rămas fără edil de două ori în ultimii doi ani. De menţionat că în anul 2024 Cătălin Trăistaru (PSD) a câştigat funcţia de primar, dar anul acesta a demisionat pentru a prelua funcţia de director executiv al ADI EcoDolj.



În mai 2025 au fost organizate alegeri locale parţiale, iar câştigător a fost Costinel Busduceanu din partea PNL, în prezent candidat din partea PSD. Tribunalul Dolj i-a invalidat mandatul lui Busduceanu în urma unei contestaţii depuse de Prefectura Dolj şi PSD Dolj. Invalidarea instanţei a venit după ce prefectura Dolj a refuzat să dea viză de legalitate pe o dispoziţie emisă de Busduceanu în calitate de secretar general prin care se suspenda din funcţie pe perioada campaniei electorale. După ce a pierdut mandatul pe primar câştigat în calitate de candidat PNL, Busduceanu a trecut la PSD.



Comuna Sopot este una din localităţile din Dolj supusă unui proces accentuat de depopulare: dacă în anul 1977 avea 5.897 locuitori, iar în anul 1992 - 4.354, aceasta are în prezent, în cele 7 sate, o populaţie de 1.646 de locuitori. AGERPRES