Dominic Fritz sare în apărarea Dianei Buzoianu în criza apei din Prahova și Dâmbovița:Un ministru relativ nou a gestionat așa cum a putut această situație

Întrebat joi dacă ar mai fi necesare demisii la nivelul înalt în Ministerul Mediului după criza apei din Prahova, Dominic Fritz a spus: „Directorul Apelor Române și-a dat demisia deja, și acum nu cred că Diana Buzuianu trebuie să fugă de responsabilitatea de a gestiona această criză. Și-a asumat gestionarea acestei crize într-un mod clar și curajos și asta va face și în continuare”.

Liderul USR a fost întrebat de jurnaliști dacă crede că ministra a gestinat bine această criză.

„Eu cred că în tot contextul în care a fost aruncat ca un ministru relativ nou, după câteva luni, cu faptul că a fost mințită de către subordonate, cu faptul că acolo la nivel local mai mulți politruci care într-un mod extrem de vădit nu și-au făcut treaba, cred că a gestionat așa cum a putut această situație”, a spus Fritz.

El spune că este o problemă faptul că a fost mințită și „tocmai de aceea a trimis și Corpul de Control”.

Fritz a fost întrebat dacă a fost anunțat de liderul PSD că parlamentarii social-democrați vota moțiunea simplă. „Nu m-a anunțat”.

(sursa: Mediafax)