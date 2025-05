Dominic Fritz: "Nu putem să creștem TVA-ul ca să continuăm să plătim sporul de antenă pentru bugetari"

Dominic Fritz susține că i-a prezentat președintelui soluțiile formațiunii pentru România.

„Bineînțeles că marea parte a acestei discuții a fost despre cum să putem reduce deficitul care este mult prea mare în urma măsurilor nesustenabile care au fost luate de guvernul trecut. Noi am exprimat foarte clar că, înainte să discutăm soluții rapide sau presupus rapide, unde povara pică pe umerii cetățenilor, că înainte de astfel de soluții gen creșteri de taxe, trebuie să discutăm și să punem pe masă toate posibilitățile pentru a reduce din cheltuielile statului”, a spus Dominic Fritz.

El spune că nu poate fi majorat TVA-ul ca să poată fi plătit sporul de antenă pentru funcționari.

„Cât timp ne permitem să plătim un spor de antenă pentru aproape toți funcționali publici din România, în valoare totală de 6 miliarde de lei pe an, nu cred că este fair, corect față de români să discutăm despre o creștere a TVA-ului, de exemplu un punct de creștere a TVA-ului aduce 7 miliarde de lei, deci nu putem să creștem TVA-ul ca să putem continua să plătim sporul de antenă. Asta să fie clar”, a declarat Fritz.

El susține că „această criză în care ne aflăm este și o șansă, nu doar pentru o cură de slăbire a statului, ci și pentru a declanșa potențialul care există în mediul privat printr-o flexibilizare a pieței de muncă, de exemplu, printr-o debirocratizare radicală.

„Am propus și propunem o comisie de tăiat hârtii, pentru că orice business în România se confruntă cu mult prea multe reglementări și controle care pot fi pot fi eficientizate. Deci, încă odată, marea majoritate a discuției a fost despre măsurile pe care le propunem. La sfârșit am discutat scurt și despre formarea guvernului, unde noi am repetat ceea ce am spus și în public în ultimele săptămâni. Noi credem că țara are nevoie de un premier cu o autoritate și cu o credibilitate mare”, a mai spus Dominic Fritz.

USR crede că acest premier este Ilie Bolojan.