Drulă: Alegerile nu sunt un moft. Îl invit pe Sorin Grindeanu să afle părerea bucureştenilor

"Îl invit pe domnul Grindeanu la o plimbare prin Bucureşti. Să afle şi el părerea bucureştenilor despre alegeri. Eu am vorbit cu zeci de oameni pe stradă, în parcuri, chiar şi aici, pe Facebook. Mie îmi spun bucureştenii un lucru: vor alegeri cât mai repede", a scris Drulă pe Facebook.



El a adăugat că bucureştenii vor să îşi aleagă primarul, "pentru că aşa e normal într-o democraţie".



"Domnule Grindeanu, alegerile nu sunt un moft al meu, al USR sau al oricărui partid. Alegerile sunt dreptul bucureştenilor. Dreptul lor democratic, pe care nimeni nu are voie să-l calce în picioare. Bucureştiul are nevoie de un primar ales de oameni, care să facă ordine în trafic şi în administraţie, să ducă oraşul mai departe. Acceptaţi provocarea? Vă scot în Bucureşti pentru a afla părerea oamenilor?", a mai transmis Drulă.



Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că o eventuală candidatură comună a PNL şi USR pentru Primăria Capitalei ar indica intenţia de a izola PSD.



În opinia sa, bucureştenii sunt mai preocupaţi de proiectele pentru oraş decât de preferinţele liderilor politici.



"Contează ca bucureştenii să aibă un proiect pentru Bucureşti, de această dată, bine aşezat, contează să se întâmple lucruri pentru bucureşteni, mai important dacă e Cătălin Drulă sau Ciucu sau ceilalţi, nu e nimic opţional. Eu vă spun că în acest moment, din perspectiva noastră, cel mai important lucru este să existe un proiect şi un program aşezat pentru bucureşteni", a spus Grindeanu.

AGERPRES