Drulă: Cred că Nicușor Dan m-ar susține. Bujduveanu face populism, Băluță doar show

„Avem o continuitate în gândire. Și da, cred că am această susținere și că și-ar dori ca eu să pot să continui și să duc la alt nivel munca pe care am avut-o”, spune la Europa FM Cătălin Drulă.

Întrebat dacă, dintre toți candidații vehiculați pentru Capitală, Nicușor Dan l-ar vota pe el, Drulă a spus: „Așa cred”.

Cătălin Drulă afirmă că și-ar dori să aibă susținerea PNL în această candidatură.

„Cred că e benefic pentru oraș să fie cineva care a fost mai apropiat de viziunea președintei Nicușor Dan, care nu a susținut la ultimele alegeri un alt candidat”, menționează deputatul USR.

De asemenea, Drulă apreciază că încă se pot organiza în acest an.

Despre Daniel Băluță, posibil candidat PSD la Primăria Capitalei, Drulă afirmă că „e bun la show”.

Despre primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, spune că „are un pic de înclinație foarte mare spre un populism extrem”.

„Repara un canal pe TikTok și poate se viralizează acolo și, de fapt, un canal, un capac de canal. Și rămân 10.000 de canale nerezolvate. Liniază o intersecție și zice gata, am găsit o nouă soluție, vom face din nou acele caroiaje cu galben, care sunt de nu știu când în oraș, doar că s-au șters. Eu am văzut o singură intersecție aia de pe Facebook, alta nu mai e. (...) E un pic de inclinație către gesturi de imagine și mai puțină preocupare pentru proiecte”, afirmă Drulă.

(sursa: Mediafax)