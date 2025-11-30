x close
Elena Lasconi, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Este produsul sistemului”

de Redacția Jurnalul    |    30 Noi 2025   •   22:37
Elena Lasconi, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Este produsul sistemului"
Sursa foto: Elena Lasconi/Fosta candidată la prezidențiale consideră că România este profund divizată

Primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, și fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a lansat duminică seara critici dure la adresa președintelui Nicușor Dan, în cadrul unei emisiuni difuzate de Digi24. Aceasta s-a declarat profund dezamăgită de modul în care șeful statului își exercită mandatul.

Invitată în platou, Lasconi l-a acuzat pe Nicușor Dan de lipsă de moralitate și de faptul că ar fi „produsul sistemului”, susținând că actualul președinte nu și-ar respecta promisiunile făcute în campania electorală.

„Președintele pe care îl avem nu are nicio legătură cu moralitatea. Este mincinos și a mințit și în campania electorală. Este produsul sistemului și al unor servicii de marketing. Este un om rău, orgolios și răzbunător. Dacă majoritatea a dorit asta, asta avem”, a declarat Elena Lasconi la Digi24.

„Nu ne va uni. Nici de departe”

Fosta candidată la prezidențiale consideră că România este profund divizată, iar actualul președinte nu ar putea contribui la o reconciliere națională.

„Societatea este împărțită în mai multe tabere. Ceea ce avem astăzi la Cotroceni nu ne va uni. Nici de departe nu ne va uni”, a afirmat edilul din Câmpulung.

Prima „minciună”: candidatura la președinție

Lasconi a amintit și primul episod care i-a afectat încrederea în Nicușor Dan, acuzându-l că nu a fost sincer în privința intenției sale de a candida la președinție.

„Prima minciună pe care a spus-o, de când am intrat eu în politica mare, a fost aceea că m-a anunțat pe mine și pe USR că o să candidez. Și a fost o minciună. Asta e una subțire”, a spus ea.

Declarațiile Elenei Lasconi revin într-un moment în care scena politică rămâne tensionată, iar relațiile dintre foștii candidați la președinție și actualul șef al statului continuă să fie marcate de acuzații și critici publice.

Fosta candidată la alegerile prezidențiale din 2024, Elena Lasconi, a vorbit la Digi24 despre scrutinul anulat și despre repercusiunile pe care o astfel de decizie le poate avea atât la nivel național, cât și european.

Elena Lasconi a fost invitată, duminică seara, la Digi24, unde a vorbit despre alegerile prezidențiale în 2024 și despre situația politică din acest an în urma scrutinului anulat.

„Cred că majoritatea a ales, dar ceea ce s-a întâmplat, de la anularea alegerilor și până să avem președinte Nicușor Dan, a fost rău. Nu se putea mai rău. Bine, mai rău poate se putea un război în momentul ăla, dar ceea ce s-a întâmplat are pe viitor repercusiuni grave și la nivel național și la nivel european”, a spus Elena Lasconi la Digi24.

Întrebată dacă România ar mai fi vreodată în situația de a anula niște alegeri, așa cum s-a întâmplat cu scrutinul prezidențial din 2024, Elena Lasconi a afirmat că este posibil acest lucru.

„România poate să fie în orice moment în această situație de a anula alegeri când vor mușchii lor (se referă la actualul „sistem” – n.r.) și de a scoate din competiție pe cine doresc ei și de a renumăra la infinit”, a spus Lasconi.

Elena Lasconi a mai spus și că este posibil ca Nicușor Dan să nu-și termine mandatul, dacă la alegerile parlamentare de peste trei ani se va forma o altă majoritate parlamentară.

„Dacă stăm să ne gândim că mai sunt trei ani până la parlamentare, este posibil să nu-și termine mandatul. Dacă noi vom avea o majoritate în Parlament peste trei ani, când vom avea parlamentare, nu mai contează cine este la Cotroceni. Pentru că majoritatea poate să-l trimită acasă pe președinte”, a conchis Lasconi.

(sursa: Mediafax)

