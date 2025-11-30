Elena Lasconi, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Este produsul sistemului”

Invitată în platou, Lasconi l-a acuzat pe Nicușor Dan de lipsă de moralitate și de faptul că ar fi „produsul sistemului”, susținând că actualul președinte nu și-ar respecta promisiunile făcute în campania electorală.

„Președintele pe care îl avem nu are nicio legătură cu moralitatea. Este mincinos și a mințit și în campania electorală. Este produsul sistemului și al unor servicii de marketing. Este un om rău, orgolios și răzbunător. Dacă majoritatea a dorit asta, asta avem”, a declarat Elena Lasconi la Digi24.

„Nu ne va uni. Nici de departe”

Fosta candidată la prezidențiale consideră că România este profund divizată, iar actualul președinte nu ar putea contribui la o reconciliere națională.

„Societatea este împărțită în mai multe tabere. Ceea ce avem astăzi la Cotroceni nu ne va uni. Nici de departe nu ne va uni”, a afirmat edilul din Câmpulung.

Prima „minciună”: candidatura la președinție

Lasconi a amintit și primul episod care i-a afectat încrederea în Nicușor Dan, acuzându-l că nu a fost sincer în privința intenției sale de a candida la președinție.

„Prima minciună pe care a spus-o, de când am intrat eu în politica mare, a fost aceea că m-a anunțat pe mine și pe USR că o să candidez. Și a fost o minciună. Asta e una subțire”, a spus ea.

Declarațiile Elenei Lasconi revin într-un moment în care scena politică rămâne tensionată, iar relațiile dintre foștii candidați la președinție și actualul șef al statului continuă să fie marcate de acuzații și critici publice.

Elena Lasconi: „Este posibil ca Nicușor Dan să nu-și termine mandatul”. Ce motiv invocă

Fosta candidată la alegerile prezidențiale din 2024, Elena Lasconi, a vorbit la Digi24 despre scrutinul anulat și despre repercusiunile pe care o astfel de decizie le poate avea atât la nivel național, cât și european.

Elena Lasconi a fost invitată, duminică seara, la Digi24, unde a vorbit despre alegerile prezidențiale în 2024 și despre situația politică din acest an în urma scrutinului anulat.

„Cred că majoritatea a ales, dar ceea ce s-a întâmplat, de la anularea alegerilor și până să avem președinte Nicușor Dan, a fost rău. Nu se putea mai rău. Bine, mai rău poate se putea un război în momentul ăla, dar ceea ce s-a întâmplat are pe viitor repercusiuni grave și la nivel național și la nivel european”, a spus Elena Lasconi la Digi24.

Întrebată dacă România ar mai fi vreodată în situația de a anula niște alegeri, așa cum s-a întâmplat cu scrutinul prezidențial din 2024, Elena Lasconi a afirmat că este posibil acest lucru.

„România poate să fie în orice moment în această situație de a anula alegeri când vor mușchii lor (se referă la actualul „sistem” – n.r.) și de a scoate din competiție pe cine doresc ei și de a renumăra la infinit”, a spus Lasconi.

Elena Lasconi a mai spus și că este posibil ca Nicușor Dan să nu-și termine mandatul, dacă la alegerile parlamentare de peste trei ani se va forma o altă majoritate parlamentară.

„Dacă stăm să ne gândim că mai sunt trei ani până la parlamentare, este posibil să nu-și termine mandatul. Dacă noi vom avea o majoritate în Parlament peste trei ani, când vom avea parlamentare, nu mai contează cine este la Cotroceni. Pentru că majoritatea poate să-l trimită acasă pe președinte”, a conchis Lasconi.

