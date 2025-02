Lasconi, despre posibila invalidare a candidaturii lui Georgescu: Vor da foc la un butoi cu pulbere

„Greșeala autorităților ar fi doar dacă l-au dus la audieri și l-au reținut fără să aibă probe. Dar nu cred că procurorii nu au probe. Eu nu vă răspund în calitate de procuror, pentru că nu sunt procuror. Sunt președintele USR și de asemenea am intrat în turul 2 la alegerile prezidențiale de anul trecut, așa cum a făcut și domnul Georgescu”, a declarat Elena Lasconi, într-o conferință de presă, după întâlnirea pe care a avut-o la Palatul Cotroceni cu președintele interimar Ilie Bolojan.

În ceea ce privește finanțarea campaniei electorale a lui Georgescu, unul dintre subiectele discutate în spațiul public, Elena Lasconi susține că aceasta nu a fost una corectă.

„Eu am respectat la virgulă legea, cheltuielile au fost transparente și toată lumea știe cât am cheltuit în campania electorală și toată lumea știe că domnul Georgescu nu a avut o campanie corectă, pentru că a anunțat că a cheltuit zero lei în campania electorală. Nu suntem copii, știm cu toții că nu se poate așa ceva, să faci o campanie electorală cu zero lei. Eu cred că procurorii își fac treaba, eu am în continuare încredere în justiția din România”, a mai spus Lasconi.

Liderul USR a făcut declarații și în legătură cu o posibilă interzicere a candidaturii lui Georgescu pentru alegerile din 4 și 18 mai, care este suspect pentru mai multe infracțiuni, precum constituirea unei organizații cu caracter fascist, constituirea unei organizații cu caracter antisemit și promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, crime de război crime contra umanității.

„Pot să vă spun în calitate de candidat la prezidențiale, având în vedere faptul că Curtea Constituțională a decis să o scoată din cursa pentru prezidențiale pe Diana Șoșoacă, de care mă delimitez total, dar am fost singurul politician care a tras atenția că acesta a fost abuz a fost primul abuz al Curții Constituționale”, a spus Elena Lasconi, care a mai spus că „dacă acest lucru nu se va întâmpla cu domnul Georgescu, asta înseamnă că nu sunt consecvenți. Pe de altă parte și-au săpat singuri groapa. Cum se spune la noi la români pentru că dacă îl vor invalida, vor da foc la un butoi cu pulbere. Pentru că vedeți și dumneavoastră că doar ce a fost dus la audieri și deja s-au strâns oamenii acolo să protesteze.

(sursa: Mediafax)