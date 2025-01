Lasconi anunță o întâlnire cu Nicușor Dan: Nu văd cum aș putea să mă răzgândesc

Întrebată joi seara, la Digi24, dacă are certitudinea că va candida, Elena Lasconi a spus: „Candidatul la prezidențiale este votat în congres, am avut un congres anul trecut, unde am fost votată cu peste 90% de colegii mei și, plus de asta, am intrat în turul 2, adică nu văd cum eu aș putea să mă răzgândesc, dar sunt un om rațional, o să am o întâlnire cu Nicușor Dan (...) o să discutăm și lucrul acesta”, a spus Lasconi.

Președinta USR a spus că întâlnirea cu primarul general al Capitalei este programată pentru miercuri.

„O candidatură pe care nu o înțeleg, tocmai de aceea vreau să vorbim”, a spus lidera USR referindu-se la candidatura anunțată de Nicușor Dan.

Ea a mai precizat că și USR va face sondaje și că acestea vor fi făcute probabil de săptămâna viitoare: „E adevărat că e foarte important să vedem și sondaj, noi încă nu am comandat sondajul, o să îl facem probabil de săptămâna viitoare încolo”.

(sursa: Mediafax)