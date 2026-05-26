Emil Boc cere intervenția statului: Nu mai putem suporta aceste prețuri la energie!

"Trebuie coborât preţul la energie în mod obligatoriu pentru cetăţeni şi pentru firme, altfel nu suntem credibili. Altfel, cetăţeanul nu va crede în această energie verde dacă nu va vedea economii în buzunar, iar firmele să vadă un preţ accesibil pe piaţă pentru energie. Dacă acest lucru nu se realizează, toată povestea nu are rost. Mesajul meu este să folosim tehnologia secolului în care trăim să coborâm preţul la energie. (...) Curentul electric în UE este de trei ori mai scump decât în SUA, să nu mai vorbesc de China. Cum putem fi competitivi dacă nu coborâm preţul la energie?", a spus Emil Boc la evenimentul Transylvania Green Energy Forum, care are loc la Cluj, în perioada 26-27 mai.



Edilul a mai spus că municipiul Cluj-Napoca a făcut paşi importanţi în direcţia energiei verzi, iar vârful de lance îl reprezintă viitoarea fabrică de hidrogen, în cazul căreia licitaţia va avea loc în această vară.



"Vrem să avem hidrogen pentru autobuzele cu hidrogen, pentru termoficare şi pentru industrie. Este un proiect unic în România, în premieră în această materie, iar Clujul va da tonul inclusiv în ceea ce priveşte utilizarea hidrogenului ca energie verde. Continuăm politica în ceea ce priveşte autobuzele electrice, iar în această vară vom atinge 70% autobuze electrice în municipiu, pentru un transport verde şi nepoluant. A treia componentă este cea a parcurilor fotovoltaice unde, săptămâna trecută am semnat un proiect pe Valea Chintăului care va asigura 60% din consumul de iluminat public de la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Pe de-o parte, economisim bani şi pe de alta avem energie verde, nepoluantă", a mai spus Emil Boc.

