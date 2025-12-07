Exit Poll CURS-Avangarde pentru Primăria Capitalei: Ciprian Ciucu este primul în sondaj. Diferență mare față de al doilea clasat

EXIT POLL CURS – AVANGARDE, ora 21:00

Ciprian Ciucu (PNL) 33.0%

Daniel Baluta (PSD) 26.1%

Anca Alexandrescu (Dreptate pentru Bucuresti) 20.3%

Catalin Drula (USR) 12.6%

Ana Ciceala (SENS) 6.0%

George Burcea 1.0%

Altul 1.0%

EXIT POLL CURS – AVANGARDE, ora 19:30

CIPRIAN CIUCU (PNL) – 32,7%

DANIEL BALUTA (PSD) – 26,3%

ANCA ALEXANDRESCU (Dreptate pentru Bucuresti) – 20,2%

CATALIN DRULA (USR) – 12,8%

ANA CICEALA (SENS) – 6%

George Burcea 1.0%

Altul 1.0%

Secţiile de votare organizate în Bucureşti la alegerile locale parţiale s-au închis duminică seara, la ora 21:00.



Până la ora 21:00 şi-a exprimat opţiunea electorală pentru viitorul primar general al Capitalei 32,60% dintre bucureştenii cu drept de vot.



În Bucureşti au fost organizate 1.289 de secţii de votare, cele mai multe în sectoarele 3 şi 6. În Sectorul 1 au fost 166 de secţii, în Sectorul 2 - 202, în Sectorul 3 - 294, în Sectorul 4 - 189, în Sectorul 5 - 198, iar în Sectorul 6 - 240.



Biroul Electoral de Circumscripţie Nr. 42 - Municipiul Bucureşti a reamintit, pe parcursul zilei, că la alegerile locale parţiale pentru primarul general al Capitalei "votarea se închide la ora 21:00, fără posibilitatea prelungirii".

Bucureștenii au fost chemați duminică, 7 decembrie 2025, să își aleagă primarul general, într-un scrutin cu miză specială, având în vedere că mandatul noului edil se va întinde până în 2028, mai scurt decât cel obișnuit.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat sâmbătă seara numărul oficial al alegătorilor înscriși pe listele electorale pentru aceste alegeri. Conform datelor, în listele permanente figurează 2.193.680 de alegători, iar pe listele complementare sunt înscriși 24.988 de cetățeni.