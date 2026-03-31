Femeile politician pierd voturi dacă nu zâmbesc: sunt judecate de alegători după expresia feței

Un studiu recent arată că femeile candidate pot pierde voturi dacă nu zâmbesc în fotografiile de campanie, în timp ce bărbații nu sunt afectați în aceeași măsură de acest lucru.

Analiza, realizată pe aproximativ 9.000 de materiale electorale din Franța, arată că aproape 80% dintre femeile candidate apar zâmbitoare în fotografii, comparativ cu aproximativ 60% dintre bărbați. Cercetătorii au folosit inteligența artificială pentru a analiza expresiile faciale și au comparat rezultatele cu scorurile obținute la alegeri. Concluzia a fost că zâmbetul nu este doar un detaliu de imagine, ci poate influența direct intenția de vot.

Femeile sunt penalizate dacă nu zâmbesc

Studiul arată că, în general, candidații care zâmbesc obțin rezultate electorale mai bune. Diferența apare însă în cazul expresiilor neutre: femeile sunt penalizate electoral, în timp ce bărbații nu pierd voturi în aceeași măsură.

Potrivit cercetătorilor, o femeie care apare cu o expresie neutră poate pierde aproximativ 2–3 procente din intenția de vot comparativ cu un bărbat aflat în aceeași situație.

Pentru a verifica rezultatele, cercetătorii au realizat și un experiment online cu 1.000 de participanți. Aceștia au analizat imagini generate de inteligență artificială, cu aceleași persoane prezentate în două variante: zâmbitoare și cu expresie neutră. Rezultatele au confirmat că lipsa zâmbetului reduce atractivitatea electorală pentru toți candidații, însă impactul este mai mare în cazul femeilor.

Presiune mai mare asupra femeilor din politică

Specialiștii spun că fenomenul este legat de stereotipurile de gen. Femeile sunt percepute, în general, ca fiind mai empatice și mai calde, în timp ce liderii politici sunt asociați cu autoritatea și fermitatea, trăsături considerate tradițional masculine.

Astfel apare o presiune suplimentară asupra femeilor din politică: dacă zâmbesc prea mult, pot fi percepute ca mai puțin competente, iar dacă nu zâmbesc, riscă să fie considerate reci sau distante. Cercetătorii numesc acest fenomen o „taxă invizibilă” pe care femeile o plătesc în politică, fiind nevoite să își gestioneze imaginea publică mult mai atent decât bărbații.

Studiul concluzionează că aceste așteptări, de multe ori inconștiente, continuă să influențeze modul în care alegătorii percep candidații și, în final, modul în care votează. În timp ce bărbații au mai multă libertate în felul în care își exprimă emoțiile în public, femeile trebuie să găsească permanent echilibrul între a părea competente și a fi percepute ca apropiate și empatice, scrie Mediafax.