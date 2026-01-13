Fifor despre Miruță: „Să îl detașăm pe noul Rambo de la Apărare, în Groenlanda”

Reprezentantul PSD a atacat USR, partidul din care face parte actualul ministru al Apărării.

„USR pare să aibă resurse inepuizabile de neterminați. Atunci când vine vorba de tot felul de catastrofe de indivizi e sac fără fund. De la Moșteanu la Buzoianu, până la briliantul taman înfiletat la Apărare. Un șir de personaje autosuficiente care par convinse că au venit cu fotoliul de ministru de acasă și că România e un laborator de experimente, pe nervii, siguranța și viitorul acestei țări. Bizarii aceștia chiar au impresia că statul român e o jucărie pe care o pot întoarce pe toate părțile după bunul plac, că instituțiile fundamentale sunt niște cifre în Excel și că sistemul de siguranță națională poate fi tratat ca o firmă de curierat în reorganizare”, a scris Mihai Fifor pe Facebook.

Fifor a mai susținut că ideea creșterii vârstei de pensionare în Armată este periculoasă.

„Ideea creșterii vârstei de pensionare în Armată și structurile de ordine publică și siguranță națională din pix, paușal, la "efortul colectiv" din mintea cooperativei lui Bolojan este nu doar cinică, ci profund periculoasă. Este o decizie luată de oameni care n-au purtat niciodată bocanci, n-au stat în poligon, n-au ieșit în misiuni și n-au simțit ce înseamnă presiunea reală a unei arme în mână, în proximitatea unui război. România nu este într-un context geopolitic normal. Avem 600 de kilometri de frontieră cu un stat aflat în război. Suntem pe flancul estic al NATO. Suntem linia de contact a Alianței cu Federația Rusă. În acest context, să veniți și să spuneți că „soluția” pentru echilibrarea bugetului este să țineți militarii în sistem până la 55, 60 sau 65 de ani sau cât v-o ieși vouă la zar este o dovadă de iresponsabilitate strategică”, a explicat fostul ministru al Apărării.

Potrivit lui Fifor, „armata nu este o corporație sau o agenție de funcționari” care poate fi tratată „contabil”.

„Dacă vreți siguranță națională, nu o tratați contabil. Bugetul se echilibrează din risipa politică, din sinecuri, din agenții inutile, din armate de pile și clienți. Nu din coloana vertebrală a statului. Pentru că un stat care își umilește militarii, mai devreme sau mai târziu, rămâne fără apărare. Și, dacă tot se consideră un mare strateg militar și vizionar geopolitic, poate că n-ar fi rău să îl detașăm pe termen nelimitat pe noul Rambo de la Apărare, în Groenlanda. Un erou de calibrul său sigur rezolvă dosarul mai repede decât o face NATO. Până atunci, însă, lăsați Armata României în pace! Jucați-vă în altă parte”, a precizat Fifor.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat recent că fiecare ordonator principal de credite trebuie să reorganizeze instituția pe care o conduce pentru a reduce cu 10% fondul de salarii, fără a tăia salariile de bază. Radu Miruță a adăugat că fiecare ministru decide cum aplică măsura, prin disponibilizări, reducerea sporurilor sau diminuarea funcțiilor de conducere.

Pentru Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, SRI și SPP, soluția găsită este creșterea vârstei de pensionare.

„Compromisul acceptat de coaliție este să nu tai din salariu, să nu tai din numărul de angajați, dar să contribui la efort prin creșterea vârstei de pensionare”, a explicat ministrul Miruță.

În prezent, vârsta de pensionare pentru militari și polițiști este de 48 de ani.

(sursa: Mediafax)