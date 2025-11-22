x close
Adrian Năstase, operat la umăr la Spitalul Foișor: „A fost o operație complicată, care a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel. Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”

de Redacția Jurnalul    |    22 Noi 2025   •   19:05
Sursa foto: FB Adrian Năstase

Fostul premier Adrian Năstase a trecut printr-o operație complexă la umărul drept la Spitalul Foișor. El laudă echipa medicală și spune că experiența sa contrazice percepțiile negative despre sistemul de stat.

Adrian Năstase laudă echipa medicală de la Spitalul Foișor

Fostul prim-ministru Adrian Năstase a anunțat că a fost supus unei operații complicate la umărul drept, realizată de specialiștii de la Spitalul de Ortopedie Foișor. Politicianul le-a mulțumit medicilor pentru profesionalism și empatie, subliniind că experiența sa arată o față mai puțin cunoscută a sistemului medical de stat.

Fostul premier Adrian Năstase a făcut public faptul că a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală dificilă la umărul drept, realizată la Spitalul de Ortopedie Foișor. Acesta spune că procedura „a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel”, subliniind complexitatea operației.

În mesajul postat online, Năstase transmite mulțumiri întregii echipe medicale coordonate de dr. Șerban Dragoș Ioveanu, managerul spitalului, evidențiind „grija, dedicarea și profesionalismul” de care a avut parte pe întreg parcursul tratamentului, de la diagnostic până la îngrijirea postoperatorie.

El confirmă că intervenția nu a fost una ușoară și că recuperarea va necesita timp: „Urmează o perioadă mai lungă de recuperare”, notează fostul premier, adăugând că încrederea în echipa medicală îi oferă „siguranță și optimism”.

Năstase subliniază și că experiența de la Foișor contrazice imaginile adesea negative despre spitalele de stat: „Experiența mea demonstrează că există medici excepționali și echipe care își desfășoară activitatea cu responsabilitate, empatie și respect față de pacient.”

Mesajul se încheie cu o nouă declarație de apreciere pentru cadrele medicale și modul „impecabil” în care a fost gestionată operația.

