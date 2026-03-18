Dominic Fritz respinge ultimatumul PSD privind bugetul

„USR respinge propunerea PSD. De ce nu am votat pentru acest amendament și de ce deja în guvern și în coaliție am fost împotriva acestor propuneri este pentru că am spus foarte clar că nu putem să creștem deficitul, pentru că orice creștere a deficitului crește și prețurile și lovește fix în acești oameni pe care PSD pretinde că vrea să îi protejeze”, a spus Fritz.

Fritz cere PSD să accepte că nu există o majoritate pentru ideea lor, nici în cadrul coaliției, nici cu alte partide aflate în opoziție și să meargă mai departe și să dea un buget pentru țară.

Întrebat cu ce propunere merge joi dimineața la Sorin Grindeanu, Dominic Fritz a spus că merge cu propunerea „de a nu vota de câte ori e nevoie pentru a ieși ceea ce își dorește PSD”, ci de a respecta votul de miercuri din comisie, în care de două ori s-a votat, de două ori nu s-a găsit o majoritate.

„Au avizat cu ministerele lor acest buget, a fost agreat în guvern, au spus că o să mai vedem în Parlament cu amendamente ca să vedem care este voința parlamentară. Dar iată că astăzi știm care este voința parlamentară”, a mai spus președintele USR.

Totodată, Dominic Fritz a mai spus că dacă PSD are idei altele decât cele agreate, „ar trebui ei să vină și cu sursa de finanțare”.

„Înțeleg că unii își doresc să taie de la investiții și să bage la funcționare, la cheltuieli curente, dar este fix politica care ne-a adus la un deficit de 10%. Când înțelege PSD că aceste politici nu funcționează, aceste politici duc la creșterea prețurilor și aceste politici sunt falimentare pentru România?”, întreabă Fritz.

Fritz acuză PSD că blocajul bugetar e pretext pentru ruperea coaliției

Președintele USR, Dominic Fritz, acuză PSD că blocajul pe bugetul de stat nu este o căutare de compromis, ci un pretext pentru ruperea coaliției și testarea unor alianțe alternative cu AUR. Fritz anunță că va convoca un comitet politic luni și cere PSD să decidă clar dacă rămâne în actuala guvernare

Fritz a enumerat trei „dovezi” recente ale apropierii PSD de AUR. Social-democrații au votat cu AUR o moțiune de cenzură împotriva ministrei Diana Buzoianu. Au votat cu AUR amânarea numirii noului Avocat al Poporului, deși fusese deja agreat în coaliție. Miercuri, au încercat - fără succes - să treacă cu voturile AUR o majorare uriașă a cheltuielilor publice.

„E evident că PSD testează alte variante. Blocajul bugetului face parte dintr-o strategie mai mare", a declarat Fritz.

Liderul USR a anunțat că va reuni luni comitetul politic al partidului pentru a analiza situația și a decide cum se raportează USR la tendința PSD de a căuta noi alianțe. A genera crize artificiale într-un context internațional dificil este ultimul lucru la care se așteaptă românii.

Referitor la scenariile vehiculate - înlocuirea premierului Bolojan sau eliminarea USR de la guvernare - Fritz a fost direct: „PSD poate să aibă ce fantezii vor. Important este să își asume o poziție clară: vor coaliția sau vor să guverneze cu AUR".

Fritz a respins orice speculație privind schimbarea premierului. El a reamintit că protocolul de coaliție acordă PNL dreptul de a propune premierul, iar PNL l-a propus pe Ilie Bolojan. „Bolojan are susținerea noastră. Toate visele că alte partide decid cine conduce în alte partide sunt absolut greșite", a spus Fritz.

Fritz a comentat și depășirea pragului de 10 lei pe litru de motorină în unele stații din țară. El consideră că o decizie de intervenție a statului ar afecta bugetul și că tocmai de aceea adoptarea urgentă a unui buget responsabil este esențială.

„Dacă războiul din Iran nu se încheie repede, s-ar putea să vedem o creștere masivă a prețurilor, nu un vârf temporar. Asta ar fi o catastrofă pentru toată România", a avertizat Fritz. El a adăugat că a discutat situația atât cu premierul Bolojan, cât și cu președintele Nicușor Dan, care urmărește cu atenție evoluțiile.

„Mingea este acum în curtea PSD", a concluzionat liderul USR.

(sursa: Mediafax)