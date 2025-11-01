George Simion, după vandalizarea sediului AUR: „nu voi accepta să fiu împușcat”

În discursul său, acesta a amintit de activistul conservator american Charlie Kirk, care a fost asasinat recent. După moartea acestuia, liderul AUR spune că a primit peste 90 de amenințări, „contabilizate” și că, deși a făcut plângere la Poliție, nu a fost nimeni audiat, scrie gandul.ro.

Liderul AUR transmite un mesaj prin care condamnă violența. „Nu trebuie să dați o palmă!” spune Simion spre finalul discursului său, având în vedere amenințările pe care acesta le-a primit după moartea activistului american.

„După moartea lui Charlie Kirk, după asasinarea lui de către aceleași minți bolnave de sorginte satanică, am primit peste 90 de amenințări, pe care le-am contabilizat eu: „să pățească și Simion așa”. De 45 de zile am făcut plângere la poliție, n-a fost audiat nimeni. Dacă se dă o palmă aici în parcare, gata, 20 de zile arest, o să vă spună și cu cine v-ați întâlnit, nu le scăpa nimic… Dar nu trebuie sa dați nicio palmă, Isus ne învață să întoarcem si celălalt obraz. Nu mai putem accepta ca România sa fie dezbinată. (…) Dacă un consilier local, de exemplu, din Roșia Montană face ceva, imediat ajunge la posturi de televiziune care sunt alimentate cu zeci sute de milioane veniți de peste hotare (…) Nu voi accepta să fiu împușcat, nici eu, nici cineva din familia mea, și nici voi. Eu prefer să lupt. Am solicitat azi, având în vedere amenințările la adresa mea, pază, care e obligatorie, conform legii. Poliția nu și-a făcut datoria, n-a cercetat amenințările. Dacă era vorba de oricine altcineva, era dramă…”

Liderul AUR a revenit la sentimente mai bune după ce, de-a lungul timpului, s-a remarcat în spațiul public prin mai multe episoade violente, atât în plenul camerei Deputaților, cât și în calitate de activist politic.

Sunt deja de notorietate episoadele cu fostul ministru al Energiei, din plenul Parlamentului, Virgil Popescu sau când a încercat să forțeze intrarea în sediul unei televiziuni private.

(sursa: Mediafax)