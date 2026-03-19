Jurnalul.ro Ştiri Politică George Simion: Grindeanu Baba şi cei 40 de hoţi pretinde că este Robin Hood

de Redacția Jurnalul    |    19 Mar 2026   •   22:19
Sursa foto: hepta

Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat joi că Robin Hood care ia de la bogaţi şi dă la săraci este reprezentat, în România, de "Grindeanu Baba şi cei 40 de hoţi".

"Am vaga impresie că am asistat iarăşi la un episod de amnezie colectivă din partea domnului Grindeanu, că nu mai ştie dacă e în Opoziţie sau la Putere şi pretinde că este cumva Robin Hood care ia de la miliardarii României, cei cu maşini de epocă. Domnule Grindeanu, nu ştiu dacă aveţi ceasul la mână sau l-aţi băgat în buzunar. Domnule Grindeanu, nu ştiu dacă miliardarii României cu maşini de epocă sunt miliardarii ăia răi şi miliardarii României care vă plimbau cu avioanele la Monte Carlo sunt ăia buni. Robin Hood care ia de la bogaţi şi dă la săraci, de fapt, în realitate din România este reprezentat de Grindeanu Baba şi cei 40 de hoţi a spus Simion", la şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat şi a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

El a reproşat PSD că "a tăiat CASS-ul de la mame".

"Pentru voi, domnule Grindeanu, astăzi, care pretindeţi că nu tăiaţi de la copii, tocmai acceptaţi încă o dată, cum aţi acceptat şi în luna iunie, să tăiaţi CASS-ul de la mame. Şi dumneavoastră, domnule Grindeanu, acceptaţi ca bursele de merit care se cuvin elevilor şi studenţilor, tăiate în mod nedrept de domnul Bolojan, care ne vorbeşte despre responsabilitate, să meargă, de exemplu, la colegul dumneavoastră de la Timişoara, Freddy Simonis, care îşi face un stadion nou de 140 de milioane de euro", a adăugat Simion, potrivit AGERPRES

Subiecte în articol: George Simion buget 2026
