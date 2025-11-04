Georgescu, despre candidatura Ancăi Alexandrescu: „Nu sunt dezamăgit, nu vor fi alegeri libere”

x close
de Redacția Jurnalul    |    04 Noi 2025   •   20:45
Călin Georgescu, prezent la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar, spune că nu este dezamăgit sau supărat de decizia Ancăi Alexandrescu de a intra în cursa pentru Primăria Capitalei. Totuși, el avertizează că „nu mai există siguranța că aceste alegeri vor fi libere”.

„Eu nu sunt dezamăgit și nu sunt supărat pe nimeni. Pentru că ce am spus duminică... Eu mi-am exprimat punctul de vedere și fiecare face cum crede. De ce? Pentru că este liberul arbitru. Eu în fața poporului român nu pot să spun altceva decât că el a câștigat”, spune fostul candidat la Președinție Călin Georgescu, prezent la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar.

El afirmă, însă, că „nu mai există siguranța că aceste alegeri vor fi libere”.

Partidul AUR a anunțat oficial că o va sprijini pe jurnalista Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Decizia a fost luată luni seara, în cadrul unei ședințe a conducerii desfășurate la Parlament, care a început la ora 19:00.

Într-un mesaj postat duminică seară, pe pagina sa de Facebook, Călin Georgescu a anunțat că boicotează alegerile din București: „Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime. E o farsă organizată sub aparența Binelui.”

