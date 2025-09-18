Alina Gorghiu: Cazul Georgescu este un test de reziliență democratică

„Ceea ce vedem astăzi în România este mai mult decât un dosar, al candidatului Călin Georgescu, trimis în instanță. Este mai mult decât un episod din războiul informațional global. Este un test de reziliență democratică. Prea puține voci publice care să vrea să își asume comunicarea pe acest subiect, prea puțin lideri politici care să înțeleagă cât de gravă a fost situația”, a scris Gorghiu, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Deputatul PNL l-a felicitat pe Nicușor Dan pentru curajul de a spune deschis ceea ce mulți au evitat, anume că „am fost ținta unui atac la securitatea națională”.

„Instituțiile statului – unele vizibile, altele mai puțin vizibile – au lucrat împreună pentru a dezvălui un mecanism complex de război hibrid, construit cu sprijin rusesc și orientat direct spre destabilizarea societății și influențarea alegerilor”, a mai spus Gorghiu.

Potrivit acesteia, este un caz-școală, o demonstrație de coordonare și reacție instituțională, din care multe state europene pot învăța.

În timp ce Republica Moldova se află în fața pericolului unor alegeri distorsionate de influențe externe, România trebuie să rețină lecția: am trecut foarte aproape de risc, dar amenințarea nu a dispărut, a mai precizat deputatul.

„Avem nevoie de vigilență, unitate și responsabilitate. Democrația nu se apără singură”, conchide Ghorgiu.

