Grindeanu, ironic despre suspendare sau anticipate: „Tremur tot”, dar PSD este pregătit

„Tremur tot, dar suntem pregătiți de orice”

Întrebat despre variantele vehiculate în spațiul public, alegeri anticipate sau suspendarea șefului statului , și dacă PSD se teme de anticipate, Grindeanu a răspuns ironic: „Da, tremur tot”.

Ulterior, liderul PSD a precizat, la România TV, că partidul a luat în calcul toate scenariile constituționale.

„Nu e un subiect pe care să nu-l fi luat în calcul. Tot timpul, în momentul în care avem o situație de acest tip, constituțional este și posibilitatea să intri în scenariul de anticipate. Partidul Social Democrat, dacă acolo se va ajunge, va fi pregătit și pentru acest scenariu”, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a subliniat însă că nu își dorește organizarea unor alegeri anticipate.

„Nu e unul de dorit. Eu nu mă ascund să spun acest lucru”, a adăugat acesta.

În ceea ce privește posibilitatea suspendării președintelui Nicușor Dan, Grindeanu a spus că nu vede motive în a fi suspendat, „deși n-avem niciun fel de acord politic cu domnia sa”.

„Lucrurile par a sta mai bine decât în urmă cu 2-3 săptămâni”. Grindeanu, despre formarea Guvernului

BUCUREȘTI (MEDIAFAX) - În contextul crizei guvernamentale, liderul PSD Sorin Grindeanu a spus, despre negocieri, că „lucrurile par a sta mai bine decât în urmă cu 2-3 săptămâni”.

Într-o intervenție realizată prin apel telefonic la România TV, luni seara, liderul PSD Sorin Grindeanu a vorbit despre negocierile privind formarea viitorului Guvern.

„În acest moment, lucrurile pare a sta mai bine decât în urmă cu două sau trei săptămâni”, a declarat social-democratul.

„O să vedem în zilele următoare dacă președintele va considera necesar să ne mai cheme la o consultare”, a adăugat acesta.

De asemenea, a transmis că „cel care se agață în acest moment și dinamitează orice posibile soluții este Ilie Bolojan”.

Despre eventualitatea unui guvern tehnocrat, Grindeanu a declarat că „PSD-ul inițial n-a fost de acord cu asemenea propunere. Într-un final, ca să deblocăm lucrurile, am acceptat”.

„După ce am spus noi «da», a venit PNL-ul sau Ilie Bolojan și a zis să nu fie nici secretarii de stat oameni politici. De acord și cu asta. După care au venit să ne spună să nu fie nici prefecții și subprefecții. De acord și cu această chestie. După care a făcut PNL-ul ședință și au spus nu-l votăm pe Tomac, fiindcă nu-i guvern politic. După care au venit și au spus să iasă Grindeanu și PSD-ul din boscheți, să-și asume guvernarea”, a spus liderul PSD.

Despre premierul interimar Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a transmis că „nu mai am așteptări de la domnia sa”.

„Eu personal și colegii mei, vom continua să încercăm să lucrăm la o majoritate, care să excludă voturi extremiste. Dar care să ofere o soluție de stabilitate pentru România”, a mai transmis liderul PSD Sorin Grindeanu.

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(sursa: Mediafax)