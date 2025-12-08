Grindeanu despre alegerile din București: „Evident este o înfrângere” 

Liderul PSD a organizat o conferință de presă după miezul nopții.

„Bucureștenii au decis, Ciprian Ciucu este în mod evident noul primar general, îl felicit și îi urez succes (...) Nu ai cum să consideri că locul trei este o victorie. Evident, este o înfrângere”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a anunțat că în partid se va face o analiză despre alegeri.

„Rămâne chestiunea despre București (...) este în scorul politic este o bază bună de repornire pentru organizația București”, a transmis Grindeanu.

El a făcut și un scurt comentariu despre rezultatele alegerilor din alte localități. Din 14 locuri unde au fost alegeri, PSD a câștigat în 12, Niciun nume de la AUR sau de la USR, eu cred că spune ceva acest lucru, a comentat Sorin Grindeanu.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹