x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Grindeanu despre alegerile din București: „Evident este o înfrângere” 

Grindeanu despre alegerile din București: „Evident este o înfrângere” 

de Redacția Jurnalul    |    08 Dec 2025   •   10:30
Grindeanu despre alegerile din București: „Evident este o înfrângere” 
Sursa foto: Hepta/ Sorin Grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a recunoscut înfrângerea candidatului social-democrat la alegerile pentru Primăria București. Evident, este o înfrângere, îi urez succes lui Ciprian Ciucu, a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a organizat o conferință de presă după miezul nopții.

„Bucureștenii au decis, Ciprian Ciucu este în mod evident noul primar general, îl felicit și îi urez succes (...) Nu ai cum să consideri că locul trei este o victorie. Evident, este o înfrângere”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a anunțat că în partid se va face o analiză despre alegeri.

„Rămâne chestiunea despre București (...) este în scorul politic este o bază bună de repornire pentru organizația București”, a transmis Grindeanu.

El a făcut și un scurt comentariu despre rezultatele alegerilor din alte localități. Din 14 locuri unde au fost alegeri, PSD a câștigat în 12, Niciun nume de la AUR sau de la USR, eu cred că spune ceva acest lucru, a comentat Sorin Grindeanu.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: sorin grindeanu infrangere alegeri București
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri