Grindeanu despre colaborarea cu Bolojan: Nu e unul înger și celălalt demon

Întrebat, la Știrile PRO TV, care este relația sa cu premierul Ilie Bolojan, Grindeanu a spus „De lucru”.

Legat de întrebarea dacă se consultă des, dacă vorbesc la telefon, dacă se întâlnesc față în față, dacă stau la o cafea, Grindeanu a răspuns: „Toate din lucrurile astea. Vorbim și la telefon, ne și întâlnim, stăm și la o cafea sau un ceai. Mai și mâncăm câteodată”, ori la Guvern, ori la Parlament.

Jurnalistul l-a întrebat pe președintele PSD dacă pe Bolojan îl interesează de ce unii reprezentanți ai PSD, de exemplu, Lia Olguța Vasilescu, se manifestă vehement la adresa sa. „Nu avem discuții de acest tip. Nici eu nu îl întreb de excesele unor membrii PNL. Lucrurile se întâmplă în ambele direcții, nu într-una singură”.

Sorin Grindeanu a adăugat că amândoi pot contribui la îmbunătățirea relației, iar la întrebarea „Cine trebuie să facă primul pas?”, el a spus: „Cred că amândoi putem să contribuim la îmbunătățirea relației. Nu e o treabă în care cineva să fie înger și celălalt demon”.

