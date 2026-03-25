Grindeanu, aliatul angajaților: Planul PSD pentru a forța mâna Coaliției

După întâlnirea de miercuri dintre Sorin Grindeanu și liderii principalelor mișcări sindicale, liderul PSD a spus că principala nemulțumire exprimată este lipsa de dialog din partea premierului Ilie Bolojan.

„Principala nemulțumire a sindicatelor, exprimată în întâlnirea pe care am avut-o astăzi la Parlament, este lipsa dialogului real cu premierul Bolojan. Liderii principalelor confederații sindicale mi-au transmis acest lucru în termenii cei mai clari: toate discuțiile avute la nivelul guvernului au fost pur formale”, se arată în mesajul publicat miercuri de Sorin Grindeanu, pe Facebook.

În urma întâlnirii, Grindeanu a anunțat că Partidul Social Democrat se angajează să reprezinte cererile sindicaliștilor în cadrul coaliției de guvernare.

„Prin urmare, am decis împreună o formă periodică de consultare cu sindicatele, iar cerințele lor să fie susținute și transmise la nivelul Coaliției de către Partidul Social Democrat”, spune președintele PSD.

Grindeanu a lansat și o serie de atacuri la modul de guvernare al lui Ilie Bolojan: „De prea multe ori până acum numeroase decizii au fost luate arbitrar și inflexibil, provocând suferințe sociale și economice majore: recesiune tehnică, scăderea producției industriale și a consumului, scăderea accelerată a puterii de cumpărare sau deprofesionalizarea masivă a sectorului bugetar în domenii critice”.

Miercuri, de la ora 11:00, la Guvern era programată o întâlnire a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, însă liderii sindicali au boicotat ședința.

