Sorin Grindeanu, ales președinte PSD

Sorin Grindeanu a fost ales președintele PSD.

Din echipa sa mai face parte secretarul general Iulian Claudiu Manda.

Echipa de conducere include cinci prim-vicepreședinți: Bogdan-Gruia Ivan, Victor Negrescu, Marius Oprescu și Ionuț-Florin Pucheanu, alături de Corneliu Ștefan.

Printre vicepreședinți se numără: Daniel Băluță (Administrație Publică), Adrian-Dragoș Benea (Nord-Est), Gheorghe Cârciu (Identitate Națională & Diasporă), Francisk-Iulian Chiriac (Sud-Est), Mihnea-Cosmin Costoiu (Educație, Cercetare, Digitalizare & AI), Vasile Sebastian Dîncu (Afaceri Europene, Apărare & Siguranța Populației), Andrei Dolineaschi (Economie & Antreprenoriat), și Marius-Alexandru Dunca (Centru).

Alți vicepreședinți se vor ocupa de domenii specifice precum muncă și protecție socială (Doina Elena Fedorovici), București-Ilfov (Gabriela Firea), Sud (Adrian-Ionuț Gâdea), investiții și fonduri europene (Aladin-Gigi Georgescu), mediu și energie (Dumitrița Gliga), agricultură și turism (Romeo-Daniel Lungu), strategie legislativă (Silvia-Claudia Mihalcea), Vest (Laurențiu Nistor), Sud-Vest (Constantin Rădulescu), dezvoltare regională și infrastructură (Gheorghe Șoldan), politici publice și justiție (Adriana-Diana Tușa) și Nord-Vest (Gabriel-Valer Zetea).

(sursa: Mediafax)