Grindeanu: PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul

„Mi-aș fi dorit ca astăzi românii să aibă parte de o duminică liniștită. Și nu să-i vadă pe cei de la AUR cum și-au amintit că trebuie să strige din nou refrenul de toamnă cu . Mi-aș fi dorit să fie o zi de sărbătoare în care să cinstim memoria marelui nostru erou național, Avram Iancu, și să învățăm din lupta sa pentru oameni și pentru libertate. Din păcate, demnitatea națională reprezentată de înaintași a ajuns astăzi să fie speculată politic de formațiuni care sapă adânc tocmai la unitatea acestei națiuni”, a spus Grindeanu.

El a spus că „PSD respinge toate moțiunile AUR. PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul”.

Liderul social-democrat susține că România are nevoie de stabilitate și de rezultate, nu de circ.

„Aceste moțiuni ale AUR sunt doar un exercițiu de pură demagogie. Doamnelor și domnilor de la AUR, țipați ipocrit zi de zi cum sunteți de partea poporului, dar când se închide live-ul sunteți doar de partea bogaților, a banilor și a privilegiilor. Altfel, nu v-ați opune prin moțiune de cenzură unor măsuri absolut corecte pe care noi, cei de la PSD, le-am introdus în aceste legi de asumare. Vă opuneți să taxăm corect multinaționalele. Vă opuneți să limităm scoaterea banilor corporațiilor în afara țării și să taxăm de trei ori mai mult vilele și mașinile de lux. Mai mult – tot voi vă opuneți ca spitalele private bogate să plătească atunci când transferă un pacient nejustificat la stat! Să protejezi, fără rușine, interesul medical privat, după ce te-ai plimbat în campanie pe la oamenii sărmani în caravane medicale – asta înseamnă să fii ipocrit și să urmezi doar interesele unor sponsori politici, de AUR”, a mai spus Grindeanu.

