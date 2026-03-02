De la casa de chirpici la Cannes: Destinul incredibil al Alinei Șerban

Povestea Alinei Șerban nu este una obișnuită. A avut o copilărie fericită dar adolescența a venit cu provocări.

La 8 ani și-a pierdut casa, mama a fost închisă, iar ea a ajuns într-un centru de plasament. Au urmat ani marcați de lipsuri și incertitudini.

Un curs de teatru din liceu, care a durat doar o lună, i-a trasat destinul.

„Tocmai îmi murise tatăl, mama era în închisoare, iar eu mă duceam la teatru. Un om intră în ring și face tot ce poate ca să rămână în picoare, chiar și atunci când nu are nicio șansă”, povestește Alina Șerban în podcastul SHERO, pe canalul de YouTube al Alessandrei Stoicescu, notează observatornews.ro.

Studii la universități de prestigiu

Drumul către succes a fost construit pas cu pas. A studiat la UNATC, apoi la Royal Academy of Dramatic Art din Londra și la Tisch School of the Arts din New York.

A jucat într-un spectacol inspirat din propriul jurnal, a fondat compania de teatru „Povești Nespuse”, a publicat o carte de basme rome și a obținut roluri principale în mai multe producții cinematografice. Palmaresul său include trei premii la Cannes, titlul de cea mai bună actriță a Germaniei în 2020 și o nominalizare la Premiile Academiei Germane de Film. În România a fost decorată cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler.

Lupta cu discriminarea

În pofida performanțelor academice și artistice, Alina Șerban a fost adesea privită prin prisma originii sale etnice.

„Chiar dacă eu am fost la şcolile astea, la Academy, New York University, chiar dacă am fost la Cannes şi aşa, de multe ori nu sunt văzută ca o actriţă. Nu sunt vazută ca o actriță, să joc bbibliotecară, ginecoloagă, pentru că eu am spus că sunt romă m-au pus într-o cutie”, mărturisește ea.

Astăzi, actrița folosește arta ca instrument de combatere a discriminării și de afirmare a identității. Își asumă trecutul și transformă experiențele dureroase în forță creativă.

„Nu știu ce să spun despre un Oscar, dar în acest moment tu ești Oscarul meu. Să pot să fiu acasă, pentru copilul din mine, pentru fetița aceea, e uimitor!”, spune Alina Șerban.

Întregul interviu poate fi urmărit în podcastul SHERO, difuzat pe canalul de YouTube al Alessandrei Stoicescu.