x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Grindeanu: Eu cred că și premierul dorește același lucru, să avem reduceri de cheltuieli

Grindeanu: Eu cred că și premierul dorește același lucru, să avem reduceri de cheltuieli

de Redacția Jurnalul    |    19 Noi 2025   •   20:15
Grindeanu: Eu cred că și premierul dorește același lucru, să avem reduceri de cheltuieli
Sursa foto: Hepta/Sorin Grindeanu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că partidele din coaliția de guvernare pot ajunge la un compromis pentru a acoperi necesarul de economii bugetare din reducerea altor cheltuieli, nu prin tăieri salariale.

„Eu cred că și premierul dorește același lucru, să avem reduceri de cheltuieli. Suma de care vorbeam, dacă adunăm și administrația locală, acolo vorbim de 1,3 miliarde, în cel mai bun caz eu spun că în mod real s-ar fi ajuns la sub 1 miliard. Dar hai să zicem 1,3 miliarde. Ajungem undeva în jur de 12 miliarde”, a spus Grindeanu, miercuri, într-o conferință de presă.

Acesta a subliniat că PSD este de acord cu restructurări menite să reducă cheltuielile de la buget: „Această sumă, evident că poate fi redusă din alte cheltuieli decât din tăierea de salarii. Și la buget, atunci când vom discuta bugetul, filă cu filă, minister cu minister, cu restructurările cu care PSD-ul este de acord, pe ce înseamnă aparatul central, pe ce înseamnă deconcentrate”.

„Vom găsi suma echivalentă, dar nu tăierile de salarii”, a conchis social-democratul.

Miercuri, premierul Ilie Bolojan a anunțat ă pachetul de reformă în administrație prevede o „anvelopă de recomandare” prin care ministerele trebuie să reducă, cheltuielile de personal cu până la 10%, măsură pe care Partidul Social Democrat nu o va susține.

 

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: grindeanu salarii buget cheltuieli
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri