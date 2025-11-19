PSD respinge reducerea salariilor din sectorul bugetar: „Votul a fost unanim”

„Votul a fost unanim. PSD-ul nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar. Pe scurt, despre asta este vorba", a declarat Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că, deși discuțiile pe administrația locală au fost finalizate în coaliție - cu reducerea procentului de la 30% la 20% și posibilitatea de a evita disponibilizările în 2026 - subiectul administrației centrale rămâne deschis.

„Discuțiile pe administrația centrală nu au fost închise, ca să clarific, în coaliție”, a subliniat acesta.

Social-democrații susțin în schimb eficientizarea aparatului de stat prin comasări de instituții și restructurări administrative, fără să afecteze veniturile angajaților. Grindeanu a dat exemplul Ministerului Agriculturii, care și-a redus anul trecut bugetul pe salarii cu 5% prin bugetul de stat, fără ordonanțe speciale.

„Pot fi găsite soluții care să ducă la comasări de instituții fără a disponibiliza oamenii”, a explicat președintele PSD.

Grindeanu a precizat că PSD susține măsurile de relansare economică propuse, care fac parte din strategia fiscal-bugetară a României, în contextul în care inflația industrială a scăzut cu 1% în primele nouă luni ale anului.

(sursa: Mediafax)