Grindeanu: Viața românilor este mult mai rea decât anul trecut

Grindeanu: Viața românilor este mult mai rea decât anul trecut

de Redacția Jurnalul    |    19 Noi 2025   •   21:15
Grindeanu: Viața românilor este mult mai rea decât anul trecut

Viața românilor este mult mai rea decât anul trecut, iar PSD nu susține tăierea salariilor, a anunțat miercuri Sorin Grindeanu, liderul PSD.

„Viața românilor este mult mai rea decât anul trecut. Dacă statul vine în acest moment și mai reduce încă o tură și mai taie salariile, nu este o măsură pe care PSD să o susțină”, a spus Grindeanu.

El speră că va găsi înțelegere la partenerii de coaliție pentru a găsi alte metode de reducere a cheltuielilor.

„Cred că trebuie să găsim, și sunt convins că vom găsi, înțelegere și la partenerii de coaliție să găsim alte metode, și nu tăiere de salarii. PSD nu susține acest lucru”, a adăugat liderul social-democrat.

