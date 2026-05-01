Ilie Bolojan despre moțiunea de cenzură și scenariile pentru formarea unui nou Guvern

Ilie Bolojan explică scenariile politice după moțiunea de cenzură: ce urmează pentru Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a făcut declarații importante într-o conferință de presă susținută la Suceava, în contextul dezbaterilor intense privind moțiunea de cenzură care urmează să fie votată marți, 5 mai, în Parlament. Subiectul a generat tensiuni politice majore, în condițiile în care opoziția a reușit să adune un număr semnificativ de semnături pentru inițierea demersului.

Moțiunea, susținută de PSD, AUR și PACE – Întâi România, a fost semnată de peste 250 de parlamentari, iar pentru adoptare sunt necesare 233 de voturi. Votul va fi unul secret, cu bile, ceea ce poate influența rezultatul final în mod imprevizibil.

Scenariul interimatului guvernamental

Ilie Bolojan a explicat clar care sunt pașii instituționali în cazul în care Guvernul va fi demis prin moțiune. Potrivit premierului, există un cadru constituțional bine stabilit care se activează automat în astfel de situații.

„În cazul în care săptămâna viitoare moţiunea trece, Guvernul rămâne în funcţie sub forma unui interimat până la validarea de către parlament al unui nou guvern, iar pentru validarea unui nou guvern se va aplica procedura constituțională, partidele vor participa la consultări cu președintele României, vor putea face propuneri și președintele României, analizând aceste propuneri, va încredința unui premier formarea guvernului”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Acesta a subliniat că scenariul descris este „ipoteza standard”, prevăzută de Constituția României, ceea ce înseamnă că statul are mecanisme clare pentru a evita blocajele instituționale.

Ce se întâmplă dacă moțiunea nu trece

Premierul a mai precizat că, în cazul în care moțiunea de cenzură nu va fi adoptată, Guvernul își va continua activitatea în condiții normale, fără modificări în structura executivului. Totuși, contextul politic rămâne unul fragil, iar stabilitatea guvernamentală depinde de negocieri și susținere parlamentară.

„E nevoie în perioada următoare de consultări parlamentare, în așa fel încât și în această situație să se găsească o formulă de susținere stabilă, relativ stabilă, pentru că avem câteva priorități de îndeplinit ca țară, indiferent cine este în guvernare cât la următoare”, a declarat Bolojan.

Mediafax