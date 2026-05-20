Ilie Bolojan: Mulți oameni din PSD au o mentalitate de feudali. Nu suntem vasalii lor

Întrebat, miercuri seara, la B1TV dacă a avut motive să creadă că PSD a avut un calcul o posibilă ruptură a Partidului Național Liberal, când a dărâmat Guvernul, Ilie Bolojan a spus că „unul dintre calculele care au fost făcute de Partidul Social Democrat, în afară de dărâmarea guvernului, de încercarea de a bloca, practic, reformele și eliminarea resipei, a fost un calcul de tip politic prin care și-au dorit ca Partidul Național Liberal să fie unul dintre partidele subordonate”.

Bolojan admite „că ne place, că nu ne place, s-a întâmplat în anumite perioade”, însă între timp „PNL a învățat din aceste greșeli”.

„Oamenii nu vor să voteze clone. Oamenii vor să voteze oameni în care au încredere, care au caracter, care au anumite păreri, care au anumite valori și pe care le susțin. Așa cum a spus colegul meu, Ciprian Ciucu, PNL și-a redescoperit sufletul. Și deciziile pe care le-a luat în aceste zile și în luna anterioară, când noi am avertizat PSD că ceea ce face nu este în regulă și că PNL nu va mai accepta o astfel de situație, nu fac decât să confirme acest lucru”, mai spune Bolojan.

Potrivit premierului demis, „decât să fii într-o guvernare în care doar ocupi niște funcții, în care doar câțiva își rezolvă problemele, mai bine stai în opoziție” și în acest timp partidul se reface.

„Foarte mulți oameni din Partidul Social Democrat provin din niște zone unde s-au obișnuit cu mici feude. Deci au o mentalitate de feudali. Ei n-au nevoie de parteneri. Ei au nevoie de vasali. Într-o lume politică și într-o țară pe care n-o dorim respectoasă, civilizată, dacă vrei să te respecte cineva, trebuie să acorzi respect. Trebuie să oferi încredere dacă vrei să primești încredere. Trebuie să întinzi mâna. Dar în momentul în care nu respecti nicio înțelegere, în momentul în care te comporți în felul în care te-ai comportat în aceste luni de zile, în momentul în care nu respecti nimic, nu respecti nici partenerii, nu respecți nici înțelegerile și, la un moment dat, nu respecți nici această țară cu problemele ei încercând să continui ce ai făcut până acum, n-ai cum să mergi mai departe și PNL nu are niciun fel de vocație de partid vasal”, a mai spus Bolojan.

