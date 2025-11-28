Ilie Bolojan, reacție la avizul CSM pe pensii: „Putem pierde fonduri de sute de milioane de euro”

Într-o declarație acordată Digi24, premierul Ilie Bolojan a explicat modul în care avizul CSM, primit cu întârziere și ulterior respins, a creat presiune asupra angajamentelor asumate de Guvern în fața Comisiei Europene. „Cu cât avizul venea mai repede, cu atât puteam adopta proiectul mai repede”, a menționat premierul, accentuând legătura directă dintre rapiditatea procesului decizional și respectarea termenelor.

Impactul financiar este considerabil. Neîndeplinirea procedurilor și termenelor specificate în PNRR ar putea conduce la blocarea a 800 de milioane de euro. Bolojan a detaliat că anumite etape birocratice sunt în responsabilitatea Guvernului. Altele, implică instituții judiciare precum instanțele sau Curtea Constituțională.

Bolojan: Reforma este esențială pentru sustenabilitatea bugetară

Premierul a respins categoric posibilitatea menținerii unor sisteme de pensionare la vârste fragede, precum 48-50 de ani, cu pensii echivalente ultimului salariu. „Pentru un buget sănătos, este necesar un sistem sustenabil. Pensia trebuie să fie rezonabilă, iar vârsta de pensionare să fie cea normală, de 65 de ani”, a subliniat Bolojan.

El a precizat că orice reformă trebuie să găsească un echilibru între drepturile magistraților și capacitatea financiară reală a statului, mai ales în contextul nevoilor stringente din sectoarele sănătății și educației.

Ședință de Guvern planificată vineri, după primirea oficială a avizului negativ al CSM

Proiectul de lege privind pensiile magistraților va fi analizat într-o ședință extraordinară de guvern, programată pentru vineri, imediat după ce avizul negativ al CSM va fi transmis oficial executivului. Purtătoarea de cuvânt, Ioana Dogioiu, a confirmat că documentul va fi comunicat în cursul aceleiași zile.

Noua propunere legislativă stabilește o pensie calculată la 55% din media veniturilor din ultimii 5 ani, cu o limită maximă de 70% din ultimul salariu net. Cu toate acestea, CSM solicită un procent mai ridicat, de 65% din salariul brut. Acest lucru ar echivala cu aproximativ 85% din net, și o perioadă de tranziție extinsă.

O alternativă propusă guvernului Bolojan de către CSM

Claudiu Sandu, vicepreședintele CSM, a explicat motivele respingerii proiectului actual. El a invocat inechitățile pe care le-ar genera noua formulă de calcul și absența unei perioade de tranziție adecvate. „Magistrații nu au avut niciodată o problemă cu pensionarea la 65 de ani. Problema este inechitatea stabilită prin lege”, a afirmat Sandu.

Reprezentanții CSM au anunțat intenția de a depune un propriu proiect de lege, în limitele competențelor constituționale.

Miza: evitarea pierderii a încă 231 de milioane de euro din PNRR

Termenul limită pentru adoptarea legii privind pensiile de serviciu ale magistraților este 28 noiembrie 2025. Nerespectarea acestui jalon ar putea duce la pierderea a încă 231 de milioane de euro din fondurile PNRR.

Întârzierea generată de avizul CSM accentuează tensiunile existente în legătură cu reforma pensiilor speciale și pune sub presiune relația României cu Bruxelles-ul. Guvernul insistă asupra necesității unui sistem sustenabil, în timp ce magistrații contestă modificările propuse și se pregătesc să prezinte o contrapropunere legislativă. Urmează o perioadă de negocieri decisive, cu implicații directe asupra finanțării europene.

(sursa: Mediafax)