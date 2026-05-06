Ilie Bolojan, primul interviu după căderea Guvernului: „PNL poate reveni la guvernare, dar nu în orice condiții”

PNL nu exclude revenirea la putere

Întrebat dacă Partidul Național Liberal ar putea reveni la guvernare, Ilie Bolojan a declarat clar: „Întotdeauna e posibil, dar nu în orice condiții”. Mesajul sugerează o deschidere strategică, dar și o delimitare fermă față de eventuale compromisuri politice.

În același timp, liderul liberal a respins ideea retragerii din fruntea partidului, subliniind că mandatul său este legitim și susținut de congres. „Am fost ales la un congres și, cât timp acest partid duce o politică a demnității, pentru mine e o onoare să fiu președinte”, a spus acesta.

Bolojan atacă PSD după moțiune: „Dacă au majoritate, să formeze guvern”

După demiterea Guvernului prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan oferă primele explicații despre criza politică, atacă dur PSD și vorbește despre viitorul PNL. Liderul liberal nu exclude revenirea la guvernare, dar avertizează că acest lucru nu se va face cu orice preț.

Bolojan nu exclude un guvern minoritar: „România a funcționat foarte bine cu guverne minoritare”

Întrebat de Alessandra Stoicescu dacă ar susține un guvern minoritar, Bolojan a răspuns: „E bine să ai majoritate. E situația cea mai bună, să ai guvern stabil. Dar România a funcționat foarte bine cu guverne minoritare. E posibil să avem această situație.”

Bolojan: „S-au bazat că vor găsi în PNL premieri confortabili, care semnează și nu deranjează”

„Bolile bugetare s-au agravat. Oamenii nu au mai perceput o forță politică în opoziție și au votat masiv anti-sistem.

Întrebat ce guvern urmează, Bolojan a răspuns: „Decizia este clară. Este o nouă majoritate PSD–AUR. PSD a fost notificat.

„S-au bazat pe faptul că în PNL vor găsi premieri confortabili, care semnează, nu deranjează și le permit celorlalți să șurubărească.

Întrebat de Alessandra Stoicescu despre Cătălin Predoiu, Bolojan a refuzat să comenteze: „Nu arunc nume pe piață, nu vorbesc despre nimeni.”

„Cei care vor să mă judece pe mine să meargă la Oradea și să întrebe: omul ăsta a făcut ceva?”

Relația cu Nicușor Dan și viitorul politic

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat dacă relația sa cu Nicușor Dan s-a stricat după creșterea TVA de anul trecut.

„Creșterea de TVA este motivul din cauza căruia am ajuns astăzi aici?“, a întrebat jurnalista Alessandra Stoicescu.

„Creșterea de TVA era o măsură inevitabilă, pentru că toate discuțiile avute cu specialiștii, legate de consolidarea măsurilor bugetare, s-au bazat și pe creșterea de TVA“, a punctat Ilie Bolojan.

„V-a stricat relația cu președintele Nicușor Dan?“, a insistat jurnalista Antena 1.

„Nu cred că a stricat asta. Mi-am asumat ca premier această răspundere, pentru că zona de decizii economice este în competența Guvernului.

V-am spus că nu am făcut ceea ce dă bine, ci am făcut ceea ce trebuie pentru această țară. De aceea nu s-au înghesuit oamenii. Acum, la demolare, când nota de plată, a ajuns la clientela politică și baronii locali, sigur că a deranjat, iar partidele care au fost la guvernare au o răspundere pentru asta“, a spus Ilie Bolojan.

El a confirmat că nu a mai discutat cu șeful statului după moțiunea de cenzură, dar a menționat că urmează consultări politice importante la Cotroceni.

Ilie Bolojan a explicat că funcţia de preşedinte PNL i-a venit într-un moment dificil de partid, dar şi că nu i-a fost mereu uşor să fie membru al partidului.

„Am fost ales la un congres şi, cât timp acest partid duce o politică a demnităţii, a normalităţii, în serviciul oamenilor, e o onoare pentru mine să fiu preşedintele PNL. De 30 de ani sunt în acest partid, cu bune şi cu rele, de la simplu membru până la preşedinte naţional. Am ajuns preşedintele PNL într-o situaţie complicată, după alegerile prezidenţiale din decembrie 2024, când PNL a luat un scor destul de slab. Dar asta este pentru că am considerat că este necesar să întorc partidului ceea ce mi-a creat să fac în administraţia publică din România.

De multe ori, nu aveam un confort să fiu membru PNL. Pentru că preşedinţii acestui partid sau oamenii de pe funcţii făceau diverse trăsnăi şi eu trebuia să achit nota de plată.

Dar aseară, văzându-i pe colegi cum se comportă, vedeţi că acest partid şi-a recâştigat pofta de a face ce trebuie pentru români, a înţeles care e menirea lui, a înţeles că demnitatea, respectul faţă de români, e o condiţie necesară pentru ca oamenii să te trateze în mod serios", a declarat Ilie Bolojan.

Ce va face PNL în opoziţie

Întrebat dacă este de părere că tentativa de preluare a PNL s-a terminat, Ilie Bolojan a spus că "întotdeauna, într-o discuţie dintr-un partid, într-o situaţie dificilă, nu e uşor să fii într-o intersecţie şi să nu te prostituezi neapărat ca să fii la putere. Nu e uşor să faci asta. Pentru că întotdeauna există o atracţie a funcţiilor. Dar, ca să fii la putere nu e pentru a avea beneficii, ci pentru a folosi funcţia aia ca să faci ceva pentru comunitatea ta, pentru ţara ta. Când nu mai poţi face asta, când trebuie să te asociezi cu partenerii cu care nu poţi lucra, care îţi torpilează proiectele, ce faci? Stai în opoziţie, tratezi cu demnitate. Dacă va fi această situaţie, voi lucra în anii următori pentru reconstrucţia PNL, pentru a deveni baza unui pol de modernizare a Românie. Astfel, mergând în toate localităţile din România, ascultându-i pe români, venind cu un plan de dezvoltare pentru un proiect pentru ţara noastră, în 2028, când sunt alegeri parlamentere, PNL să fie un partid care are voturi în Parlament. Azi avem mai puţin de 15%, nu putem avea forţa de a îndrepta lucruri defecte de ani de zile. Pentru asta îţi trebuie o masă parlamentară importantă".



„Boala se numește pesedism”

Unul dintre cele mai dure mesaje ale lui Bolojan a vizat sistemul politic și clientelismul: „Există un partid care are o densitate mare de oameni acolo unde sunt probleme. Boala se numește pesedism”.

Acesta a criticat modul în care au fost făcute numiri în companiile de stat și a subliniat dificultatea reformelor într-un sistem afectat de interese politice.

„Astăzi, s-a încheiat o tranzacţie importantă pentru industria de îngrăşăminte chimice din România. Romgaz a încheiat negocierile cu Azomureş pentru a prelua compania. E un lucru foarte important. A fost derulată de o echipă de profesionişti din conducerea Romgaz şi, dacă ar fi la mai multe companii astfel de profesionişti, cu siguranţă ar merge lucrurile mai bine. Dar nu am constatat asta din păcate. O conducere profesionistă înseamnă că face înţelegeri bune. Şi a făcut o înţelegere bună pentru a extrage gazele din Marea Neagră şi a mai făcut o înţelegere bună, pentru repornirea Azomureş, ca să ne întărim industria naţională de îngrăşăminte chimice. Asta ca să oferim o stabilitate şi un preţ mai bun în economia naţională. Dacă ar fi făcut toţi astfel de lucruri în ultimii 10 ani de zile, am fi fost într-o situaţie mai bună.

Dar cât timp am tratat aceste posturi ca locuri de plasare ale oamenilor de la partid, toate partidele au făcut asta... Dar ştiţi, există un partid, şi o spun fără politică, care oriunde se întâmplă lucruri de genul ăsta vedem că are o densitate mare de oameni. Boala asta se numeşte pesedism. A planta oameni peste tot pe unde se pot face angajări şi a extrage rente. Nu mai putem face asta în anii următori", a declarat Ilie Bolojan la Observator Antena 1.

Întrebat dacă acesta este motivul demiterii Guvernului, Ilie Bolojan a spus că "în mod cert, măsurile pe care le-am luat. Şi eu am spus să aprindem lumina. Să facem rapoarte, să punem reflectoare, să vorbim despre aceste lucruri. Cu siguranţă a deranjat!".

Ce urmează după căderea Guvernului

Guvernul PNL-USR-UDMR a fost demis cu un număr record de voturi, iar scena politică este acum în plină reorganizare. Bolojan avertizează că, fără responsabilitate politică, România riscă o creștere a votului antipolitic.

„Dacă nu ținem cont de supărările cetățenilor, o să avem un vot masiv antipolitic”, a concluzionat acesta.

În perioada următoare, negocierile politice vor decide dacă PNL va reveni la guvernare sau va rămâne în opoziție, într-un context politic tensionat și imprevizibil.