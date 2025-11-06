Ministrul Apărării: Retragerea soldaților americani nu afectează securitatea României

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat joi, într-o intervenție în direct la Digi24, că decizia privind retragerea unei brigăzi de luptă americane nu afectează securitatea României.

Potrivit acestuia, nu este vorba despre o plecare definitivă a 600 de soldați, așa cum s-a vehiculat, ci despre rotația unei unități care era deja în Germania.

„Securitatea României este la fel. Nu pleacă 600 de militari, acea brigadă era rotațională, veneau pentru nouă luni, apoi plecau pentru exerciții și certificări în Germania. Ei erau deja acolo când s-a făcut anunțul. Diferența este că nu va mai veni o astfel de brigadă de luptă”, a spus Moșteanu.

El a precizat că Statele Unite își mențin prezența militară la nivelul de dinainte de izbucnirea războiului din Ucraina, menționând bazele de la Deveselu, Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu printre punctele strategice unde se vor afla în continuare trupe americane.

„Vor rămâne în România aproximativ 900 de soldați americani. Cooperarea noastră continuă, inclusiv în domeniul noilor sisteme de apărare antidrone. Statele Unite rămân principalul nostru partener în ceea ce privește înzestrarea Armatei Române”, a adăugat ministrul.

Moșteanu a reamintit că România are în derulare mai multe programe de achiziție din SUA, printre care avioanele F-35, tancurile Abrams, sistemele Patriot și HIMARS. „Sunt echipamente performante, parte a unei cooperări strategice de lungă durată”, a spus el.

(sursa: Mediafax)