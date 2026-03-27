Italia face dreptate românilor: PUSL cere DREPTURI REALE pentru diaspora românească din Europa

de Redacția Jurnalul    |    27 Mar 2026   •   15:24
Sursa foto: FB Lavinia Șandru/PUSL atrage atenția că acest exemplu trebuie urmat și în alte state europene, în special în Spania, unde românii încă nu beneficiază de acces deplin la dubla cetățenie

Românii din Italia sunt tot mai aproape de o recunoaștere oficială fără precedent, după ce în Parlamentul italian a fost depusă o inițiativă legislativă care vizează acordarea statutului de minoritate lingvistică pentru comunitatea românească. Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) salută acest demers și îl consideră un moment de referință pentru diaspora românească.

Proiectul prevede acordarea unor drepturi extinse, precum utilizarea limbii române în relația cu autoritățile, introducerea acesteia în educație și dezvoltarea de instituții bilingve – măsuri care reflectă contribuția majoră a celor peste un milion de români la economia și societatea italiană.

PUSL atrage atenția că acest exemplu trebuie urmat și în alte state europene, în special în Spania, unde românii încă nu beneficiază de acces deplin la dubla cetățenie și sunt puși în fața unei alegeri dificile între identitate și integrare.

„Diaspora românească trebuie respectată prin fapte, nu doar prin vorbe. Faptul că în Italia se construiește un statut mai clar și mai puternic pentru comunitatea românească arată că acești oameni sunt recunoscuți pentru contribuția lor reală la societate. Este un exemplu care trebuie urmat. În același timp, în Spania – unde trăiește una dintre cele mai mari comunități de români – oamenii încă sunt puși în fața unei alegeri nedrepte, neavând acces deplin la dubla cetățenie. Sper ca acest drept firesc să devină realitate cât mai curând”, a transmis Lavinia Șandru.

Reprezentanții PUSL subliniază că diaspora românească este o parte esențială a României și trebuie tratată ca atare, prin politici concrete, respect și drepturi reale.

