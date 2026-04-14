Kelemen Hunor despre o reconciliere în coaliţie: Până în ultima clipă totul este posibil

Întrebat la Parlament dacă vede posibilă o împăcare între PNL, condus de Ilie Bolojan, şi PSD, condus de Sorin Grindeanu, în contextul unei posibile crize politice după 20 aprilie, Kelemen Hunor a răspuns: „Categoric. Deci până în ultima clipă totul este posibil".

„Vă daţi seama că eu în 2023, când PSD şi PNL, cu Iohannis împreună, ne-au scos de la guvernare, eu am stat la masă până în ultima clipa căutând soluţii. Deci până în ultima clipă există speranţa, şansa că se va găsi o soluţie de compromis, fiindcă trebuie să meargă această coaliţie înainte", a subliniat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a precizat că nu a fost încă convocat de preşedintele Nicuşor Dan pentru discuţii cu liderii coaliţiei. „Nu, eu nu am fost anunţat. Am auzit declaraţiile de la Timişoara, dacă nu mă înşel, ale preşedintelui Dan, dar eu nu am fost contactat, nu am fost invitat, deci nu cunosc programul în acest sens. Dacă va fi, nu va fi, vom vedea. Când ne contactează cineva, răspundem cu „da", a spus Kelemen Hunor.

