Kelemen Hunor, declarația zilei: Un singur câștigător. Felicitări, George Simion. Ai dat șah și mat

„Astăzi se încheie o perioadă importantă din istoria contemporană a României. Se încheie o perioadă care a început acum 36 de ani, imediat după Revoluția din Decembrie, și a fost o perioadă extrem de importantă pentru țara noastră. Și începe o etapă despre care încă nu știm nimic. Semnalul de sfârșit de epocă a fost dat în Decembrie 2024, în momentul anulării alegerilor prezidențiale. Pentru care nici astăzi nu avem o explicație, societatea așteaptă o explicație în continuare”, a spus Kelemen Hunor.

El susține că în aceste zile România asistăm la „cea mai complexă bătălie politică pentru putere”.

„Nu pentru oameni, nu pentru comunități, ci pentru putere. O țară mică, o țară slabă, o țară fără putere economică și militară, la periferie și la granița de ciocnire între marile puteri globale, poate supraviețui doar dacă ține de principii, ține de valori și caută aliați. Azi se întâmplă un lucru aparent minor. Dacă trece guvernul condus de domnul Veștea, va trece cu voturile colegilor de la AUR. Sigur, lucrurile sunt simple. Nu se întâmplă un mare lucru. Cele două partide care au obținut cele mai multe mandate în decembrie 2024 se aliniază la guvernare. Perfect democratic am zice”, a adăugat el.

El susține că în Parlament a existat luni un singur câștigător.

„Există un singur om care astăzi a câștigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion, ai dat șah și mat”, a mai spus liderul UDMR.

El a mai declarat că formațiunea pe care o reprezintă nu va participa la vot: „În momentul votului, vom părăsi sala”.

(sursa: Mediafax)