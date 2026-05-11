Kelemen Hunor consideră că noul Executiv trebuie instalat în maximum două-trei săptămâni.

Întrebat luni seara, la Antena 3, dacă interimatul lui Ilie Bolojan va depși 45 de zile, Kelemen Hunor a spus: „Noi ar trebui să avem Guvern la începutul lunii iunie, prima săptămână. Eu cred că se poate ajunge acolo dacă, după consultările formale, președintele va avea o concluzie și cu nume de premier, de prim-ministru desemnat atunci putem să avem un guvern undeva la sfârșit de mai, început de iunie”.

„Există astăzi șansa să avem Guvern la începutul lunii iunie”, a mai afirmat liderul UDMR.

El spune că nu este de dori ca interimatul actualului Executiv să depășească 45 de zile.

„S-a mai întâmplat în 2009, înainte de alegerile prezidențiale, în septembrie, când a fost un vot de moțiune de cenzură împotriva guvernului Boc 1 și n-a reușit nimeni să formeze un guvern, nici domnul Croitoru, nici domnul Negoiță. Și am ajuns până în decembrie după alegerile prezidențiale. Deci a fost o perioadă lungă de timp, mai lungă decât perioada de 45 de zile, dar atunci aveam alegeri prezidențiale. Nu e de dorit așa ceva. (...) Eu cred că toată lumea, inclusiv Ilie Bolojan, dorește să există un guvern votat în Parlament, fiindcă sunt multe lucruri care nu pot fi onorate, făcute promisiuni care nu pot fi onorate de un guvern interimar.

Întrebat dacă un premier desemnat de PNL, altul decât Bolojan, ar putea aduce partidele la masă, Kelemen Hunor a spus: „PNL are o decizie foarte fermă din acest punct de vedere. Candidatul lor este Ilie Bolojan. Deci, așa cum am văzut eu această decizie și comunicarea Partidului Național Liberal, ei au această poziție fermă”.

Kelemen, despre viitorul Guvern: E greu să găsești o formulă cu care poți să mergi până în 2028

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că aritmetica parlamentară îngreunează negocierile pentru formarea unui nou Guvern, subliniind că prioritățile viitorului Executiv ar trebuie să fie finalizarea cu succes a PNRR, implementarea SAFE și pregătirea bugetului pe 2027.

Președintele UDMR a subliniat că problemele politice ale țării trebuie luate etapizat, întrucât formarea unui nou guvern care să reziste până la următoarele alegeri parlamentare ar fi un demers dificil.

„E greu să găsești o formulă cu care poți să mergi până în 2028. Trebuie să găsești o formulă prin care gestionezi PNRR-ul, să gestionezi SAFE și pregătești bugetul și adopți bugetul pentru anul viitor, 2027. Dacă merge formula mai departe, cu atât mai bin”, spune Kelemen, luni, la Antena 3 CNN.

Kelemen Hunor a respins ferm varianta unui guvern tehnocrat, argumentând că un astfel de executiv nu ar putea implementa reformele dificile asumate.

„Nu, în niciun caz. Guvernul tehnocrat poate fi investit, deci nu este o problemă că se va vota în Parlament, dacă nu la prima, la a doua încercare, doar că un guvern tehnocrat va fi abandonat în prima curbă, fiindcă nu are o responsabilitate politică. Sunt câteva proiecte de legi extrem, extrem de dificile. Legea salarizării unitare. Nici în coaliție n-am reușit să găsim o soluție încă. Nu spun că nu se poate găsi, dar vă dați seama că un guvern tehnocrat n-are cum să găsească fără o susținere parlamentară solidă o soluție”, spune liderul UDMR.

Kelemen a amintit de precedentul guvernului condus de Mugur Isărescu în anul 2000.

„A fost domnul Isărescu premier, dar miniștrii au fost politici. Și era clar că merge un an de zile, pregătește alegerile, organizează alegerile prezidențiale și cele parlamentare. Și cele locale, că toate erau în 2000. Și așa a funcționat, dar a funcționat înainte de alegeri. Nu cu doi ani și jumătate înainte de alegeri. Cu nouă luni înainte de alegeri”, mai spune Kelemen.

Președintele formațiunii a comentat și posibilitatea unui guvern minoritar.

„Nu, această variantă nu există. Nu știu unde sunt vehiculate, dar vă spun că nu există această variantă. PSD UDMR nu există un raționament politic în acest moment pentru o astfel de formulă. Că în guvern în care încă suntem și noi prezenți a fost dat jos cu ajutorul celor de la AUR și PSD. Logic. N-ai cum să te întorci într-o formulă în care ai oameni care te-au dat jos cu două săptămâni înainte. Nu e un alt raționament decât acest raționament în această fază, în acest moment. De aceea spun că nu există, nu a propus nimeni o astfel de formulă”, spune liderul UDMR.

Kelemen Hunor spune că un eventual premier ar trebui să vină din zona politică

În direct la Antena 3 CNN, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a precizat că un președintele Nicușor Dan ar trebui să găsească pentru postul de premier o persoană capabilă să reformeze coaliția, care să aibă experiență, dar și responsabilitate politică.

Liderul UDMR consideră că varianta unui premier tehnocrat nu este una potrivită. În opinia sa, un premier ideal ar trebui să vină din zona politică.

„Trebuie să aibă experiență politică, cât de cât să cunoască lumea politică, să aibă relații cu lumea politică. Acum, fără să supăr pe nimeni din zona economică bancară, dar un om care nu are și nu a avut responsabilitate politică vine în această poziție, mâine, poi mâine se întoarce la bancă, la firma respectivă, că nu are un angajament și o responsabilitate politică din punct de vedere electoral. Și atunci partidele, sigur că se vor alinia mai greu în spatele unui om care, din acest punct de vedere, este descoperit”, a declarat Kelemen Hunor.

Hunor a mai precizat că persoana care va ocupa funcția de premier ar trebui să aibă capacitatea de a „coagula coaliția”. Acesta a precizat și că nu există o altă majoritate dacă partidele nu vor să-i atragă în coaliție și pe cei de la AUR.

„Până când nu încerci, nu dai mandatul unui om să încerce să formeze un guvern, nu ai de unde să știi dacă vei reuși sau nu vei reuși. Că există supărări, există orgolii, există leziuni peste tot în această perioadă și trebuie cineva care poate să gestioneze o astfel de criză. (...)”, a declarat liderul UDMR Kelemen Hunor.

(sursa: Mediafax)