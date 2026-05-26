Kelemen Hunor presează partidele: Prima propunere de Guvern a președintelui trebuie să treacă de Parlament!

"Până când nu discutăm cu el, nu avem cum să vă spunem condiţiile, fiindcă trebuie să ştim ce doreşte să facă un premier desemnat. Şi, dacă e domnul Tomac, este domnul Tomac. Eugen Tomac este o personalitate politică cunoscută, ne cunoaştem. (...) Eu îl ştiu pe Eugen Tomac foarte bine, dar de aici şi până a spune cum vom vota, fiindcă drumul este lung, nu am început discuţia", a declarat Kelemen Hunor, la Parlament, la finalul unei întrevederi avute cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu.



El a reafirmat că UDMR nu va face parte dintr-un Guvern minoritar: "Eu am spus despre un Guvern monocolor PSD ce am avut de spus, nu s-a schimbat nimic, participarea noastră într-un Guvern minoritar, fără o susţinere transparentă şi predictibilă, în Parlament, e puţin probabilă. Deci, până când nu avem o nominalizare şi o încercare de a forma un Guvern. Eu cu a doua încercare nu m-aş ocupa, fiindcă am înţeles din discuţiile de până acum că prima variantă ar trebui să treacă, asta este intenţia. (...) Un Guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi: toată lumea va fi în opoziţie şi de aici lucrurile se vor complica. (...) AUR va beneficia de un Guvern tehnocrat. (...) Aşteptăm nominalizarea şi discuţiile, dacă cumva doreşte să discute premierul desemnat cu noi. Nici asta nu ştim dacă doreşte, poate că are deja o formulă în cap, chiar o formulă negociată. Deci trebuie să fim calmi, trebuie să avem răbdare. Eu nu am informaţii în acest moment mai mult decât am citit în presă".



În opinia liderului UDMR, Guvernul trebuie aibă o formulă politică astfel încât să reziste până în anul 2027, "altfel nu va exista coerenţă şi nu va există un parcurs lin şi o responsabilizare a partidelor politice".



El a punctat că programul de guvernare trebuie să includă interesele de moment ale ţării - PNRR, SAFE, bugetul pe 2027, finanţarea deficitului bugetar.



"Nu trebuie să pui foarte multe lucruri - care sunt interesele României în acest moment: PNRR, SAFE, bugetul pentru anul viitor, deficitul, finanţarea deficitului. (...) Sunt lucruri cu care cu toţii am fost de acord şi anul trecut şi în acest an. Deci, disputele noastre nu erau legate de aceste deziderate importante, că trebuie să reduci deficitul, că trebuie să ai o finanţare acceptabilă pentru deficit, deci trebuie să păstrezi România într-o categorie, cu o oarecare credibilitate în faţa finanţatorilor, că trebuie să absorbim PNRR-ul şi să facem reformele - jaloanele, SAFE, şi aşa mai departe. Aici nu am avut dispute dure. Eu cred că pentru următorul Guvern trebuie ceva minimal prin care putem gestiona bugetul ţării şi să relansăm economia, fiindcă asta este problema cea mai mare. Fără o creştere economică, deficitul nu poate fi rezolvat onorabil", a explicat Kelemen Hunor.

