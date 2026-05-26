Chefi la cuțite, lider de audiență. Diseară: cursă fantastică pentru trofeul sezonului 17. Marea Finală începe la 20:30, cu anunțarea finaliștilor

După trei probe extenuante, cei zece semifinaliști așteaptă cu sufletul la gură să-și audă numele rostit pentru un loc în Marea Finală de azi. Urmează o cursă impresionantă – la capătul căreia nu poate fi decât un singur învingător care va strânge în brațe mult râvnitul trofeu al sezonului 17 și care se va bucura de stagiul efectuat la restaurantul cu o stea Michelin al juratului Chef Richard Abou Zaki.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:29 – 24:13, ediția Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 6.4 puncte de rating și 27.4% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.7 puncte de rating și 20.2% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 6.5 puncte de rating și 22.2% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.6 puncte de rating și 15.7% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.8 rating și 20.1% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 4.8 puncte de rating și 16.7% cotă de piață. În minutul de aur 21:48, peste 1,3 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite. Totodată, postul Antena 1 s-a impus ca lider de audiență la nivelul publicului comercial în prime time (19:00 – 24:00), cu 5.2 puncte de rating și 23.8% cotă de piață, în timp ce postul de pe următorul loc, Pro TV a înregistrat 4.8 puncte de rating și 21.8% cotă de piață.

Ieri, a fost o seară memorabilă – cu o jurizare-eveniment: astfel, prima probă a Semifinalei a avut un singur degustător, este vorba despre Chef-ul cu 3 stele Michelin Mauro Uliassi. A fost pentru prima dată când un Chef cu 3 stele Michelin a participat la o jurizare într-un show culinar din România, Chefi la cuțite marcând astfel un moment de colecție, care evidențiază nivelul artei culinare pe care îl promovează. Cei zece semifinaliști au trecut prin trei probe de foc – acum, cu toții așteaptă să afle cine ajunge în Finală. Diseară, de la ora 20:30, telespectatorii vor afla numele finaliștilor și vor urmări o impresionantă cursă gastronomică spre Marele trofeu. Cum își vor alcătui echipele finaliștii, ce strategii vor adopta, ce temă vor avea și ce meniuri vor aborda – dar mai ales cine va câștiga spectaculosul sezon 17 – toate răspunsurile sunt aduse de mult așteptata Finală a sezonului 17 Chefi la cuțite, difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY, diseară, de la 20:30.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 25 mai 2026