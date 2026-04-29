Jurnalul.ro Ştiri Politică Kelemen Hunor, despre o posibilă guvernare PSD-AUR: „Orice este posibil"

de Redacția Jurnalul    |    29 Apr 2026   •   11:30
Sursa foto: Hepta/Kelemen Hunor face calcule

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în viitorul apropiat ar putea să se fie o guvernare PSD-AUR. Orice este posibil, a spus șeful UDMR.

Declarația a fost făcută miercuri la Palatul Parlamentului. Liderul UDMR a fost întrebat dacă el crede că este posibilă o guvernare PSD-AUR. „Orice este posibil”, a răspuns șeful UDMR.

El a mai spus că „încet, încet” se intră într-o criză politică. De aceea, președintele UDMR le-a cerut inițiatorilor moțiunii de cenzură să-și asume guvernarea.

„Dacă dai jos guvernul, ar trebui să propui altă majoritate, alt guvern”, a transmis Kelemen Hunor oferind exemplul Germaniei care îi obligă pe inițiatorii de moțiuni să propună noi formule de guvernare.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR va fi dezbătută și supusă aprobării în Parlament săptămâna viitoare.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: kelemen hunor PSD-AUR guvernare
