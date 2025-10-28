Kelemen Hunor face clarificări: Eu nu am vorbit de Curtea Constituțională

Luni, la Digi24, Kelemen Hunor ar fi vorbit despre un demers fără precedent de consultare prealabilă a Curţii Constituţionale, de către factorul politic, cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, însă acesta a explicat că explicat că a folosit termenul „Curte” într-un mod mai general.

„Nu, eu nu am vorbit de Curtea Constituțională, eu am spus curte, că nu m-am exprimat foarte corect. Da, asta e greșeala mea. Dar eu am spus curte și m-am gândit la Înalta Curte (nr. de Casație și Justiție). Cu ei trebuie să faci o consultare înainte, cum e absolut normal. Și guvernul a făcut aceste consultări. N-a fost trimis. Deci nimeni nu a zis așa ceva nici ieri, când am vorbit de Curte. Eu la Înalta Curte m-am referit și la acea consultare”, a spus Kelemen Hunor, marți, la Antena 1.

„Consiliul Superior al Magistraturii consideră că este necesar a fi asumate consecinţele inerente unui astfel de demers deosebit de grav, care afectează independenţa Curţii Constituţionale, element fundamental al statului de drept, şi transformă jurisdicţia constituţională într-un consultant la dispoziţia Guvernului, contrar ordinii constituţionale, plasând totodată puterea judecătorească pe o poziţie de inegalitate şi inferioritate inadmisibilă într-o societate democratică. De altfel, dispoziţiile imperative ale art. 64 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, prevăd în mod clar că judecătorii acesteia au obligaţia să-şi îndeplinească funcţia încredinţată cu imparţialitate, să nu dea consultaţii în probleme de competenţa Curţii Constituţionale şi să se abţină de la orice activitate sau manifestări contrare independenţei funcţiei lor”, a reacționat CSM în comunicatul de presă transmis marţi.

(sursa: Mediafax)