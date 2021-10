La numai un an distanță de la ultimele alegeri, Iohannis a schimbat placa „Pesedee” cu „Useree”

Anul trecut, pe vremea asta, președintele României, Klaus Iohannis, se afla în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare, de partea PNL, în lupta cu PSD. Practic, nicio ieșire publică a președintelui nu era lipsită de referiri în cascadă la adresa social-democraților. În octombrie 2021, însă, Klaus Iohannis a schimbat ținta în discursurile sale, iar, în plină criză politică, noul inamic a devenit fostul aliat, USR. Luni, la Palatul Cotroceni, va avea loc prima rundă de consultări cu partidele politice, în vederea desemnării unui nou premier, prima formațiune care va discuta cu președintele fiind chiar PNL, al cărui Executiv a fost demis, cu un vot istoric, de către Parlamentul României.

„USR, care s-a dat mare partid reformist, a abandonat guvernarea la un moment dat din motive de ei știute, ceea ce nu a fost bine, dar s-a mai întâmplat ca partide să plece de la guvernare. Însă pentru USR nu a fost suficient, s-a aliat cu PSD și cu AUR și au dărâmat guvernul. Acum trebuie să găsim o ieșire din această criză în care am intrat, pentru că guvernul a căzut victimă acestor orgolii”, a declarat, ieri, președintele României, Klaus Iohannis. Șeful statului a precizat că „această chestiune a fost cinică. La unii asta se ascunde sub masca reformismului, la alții sub masca viitorului României. Lucrurile s-au întâmplat și partidele nu se mai înțeleg între ele, nici câte 2, apăi câte 3 de câte este nevoie în realitate. Eu puteam să convoc imediat consultările, dar n-am vrut să o fac. I-am lăsat pe politicieni să se calmeze și să înțeleagă că avem nevoie de stabilitate. Unii că să se refacă coaliția ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, deși s-a întâmplat. Alții vor anticipate, deși am spus că pe actuala Constituție este foarte greu de realizat. Alții își doresc doar circ și vor suspendarea președintelui. Realitatea este că nu s-au gândit ce punem în loc și nu au nicio soluție”.

Prima rundă de consultări pentru desemnarea unui nou premier va avea loc, luni, la Palatul Cotroceni, începând cu ora 12, când primul partid politic invitat este chiar PNL. Liberalii au două variante cu care se vor prezenta la aceste discuții. Fie îl vor propune tot pe Florin Cîțu pentru funcția de prim-ministru, fie nu vor face nicio propunere, lăsând la latitudinea lui Klaus Iohannis să anunțe un nume.

Planul președintelui, pentru consultările de săptămâna viitoare

Al doilea partid chemat la consultări este PSD, pe care liberalii încearcă să-l „curteze” într-o formulă de guvernare. Chestionat în legătură cu o posibilă variantă de guvern minoritar PNL-UDMR, cu susținere parlamentară din partea social-democraților, Iohannis a precizat că „sigur, teoretic, chestiunile pot fi aşezate în diferite variante. Pe mine nu mă interesează teoria chibritului, pe mine mă interesează să avem un guvern care poate să gestioneze bine România şi asta voi căuta”. Această variantă nu este, astfel, exclusă de către președinte, în condițiile în care exista, în spațiul public, ipoteza că Iohannis ar fi vrut să forțeze nota, în sensul de a le cere celor de la PSD, împreună cu USR și AUR, să vină cu o propunere comună de guvern, știind că acest lucru este imposibil de acceptat de către oricare dintre cele trei formațiuni care au demis Guvernul Cîțu. Iar un eventual refuz să-i ridice mingea la fileu președintelui pentru a face propria nominalizare.

După PSD, la consultări vor intra, pe rând, USR, AUR, UDMR și Grupul Minorităților Naționale.

Social-democrații și progresiștii, mesaje la indigo împotriva lui Cîțu

Miercuri seară, Guvernul Cîțu a aprobat alocarea sumei de un miliard de lei de la Fondul de Rezervă, pentru a fi distribuit primarilor. Aproape în totalitate, fondurile vor ajunge la primăriile conduse de PNL și UDMR, iar foarte puțini au fost direcționați către administrațiile controlate de PSD și USR.

Ieri, Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunţat că formaţiunea pe care o conduce va iniţia plângeri penale care îi vizează pe toţi demnitarii implicaţi în decizia Guvernului de a aloca bani „discreţionar” către primării, din Fondul de Rezervă. Interesant este că atât liderul social-democrat, cât și fostul președinte al USR, Dan Barna, au ieșit, ieri, în spațiul public cu mesaje identice cu privire la acest subiect.

Acesta din urmă a scris pe contul său de socializare că „nemernicia prin care Cîțu a golit fondul de rezervă al Guvernului și l-a distribuit tuturor primăriilor, mai puțin primăriilor conduse de primari USR, confirmă, o dată în plus, că acest om nu avea ce să caute în această poziție, că pălăria îi era mult prea mare. Să te răzbuni pe niște sute de mii de cetățenii ai României pentru că nu mai ai susținere în Parlament arată nu doar cinism, ci și o nedisimulată ticăloșie”. La rândul său, Marcel Ciolacu, scrie că „Iohannis și Cîțu au decis că, dacă nu trăiți într-o comunitate condusă de un liberal, veți suferi de frig, sărăcie și foame! Au alocat 80% din banii pentru administrația locală către localități cu primari PNL și UDMR. Cîțu și-a plătit funcția la Congres, dar restul românilor, peste 70%, au fost pedepsiți! Iohannis și Cîțu tocmai i-au condamnat la frig, cu spitale și școli închise! Așa crede Iohannis că ne pune pe toți cu botul pe labe! Fostul primar al Sibiului a pierdut total contactul cu realitatea, crezând că așa îl va putea ține pe Cîțu, un premier deja mort, în funcție! Le spun clar: în ciuda tuturor amenințărilor și a deciziilor profund nedrepte ale guvernării lor eșuate, nu vom ceda! Vor primi în schimb ceea ce merită. Plângere penală pentru abuz în serviciu față de toți demnitarii implicați în decizia luată de Guvern. Atacăm și desființăm hotărârea de Guvern prin care au alocat discreționar banii către primării din Fondul de Rezervă. Cîțu va pleca! De tot!”.