Elena Lasconi dezvăluie ce a trăit când a mers să facă o mamografie

Elena Lasconi a vorbit vineri seara, despre un moment pe care l-am trăit săptămâna aceasta, când a fost să facă o mamografie.

„Am văzut o doamnă care plângea în hohote, pe hol. Îi curgeau în continuu lacrimile. Eu când intru oriunde, salut. (Femeia - n.r.) își făcuse o puncție. Nu știu dacă știți, dar noi nu avem screening pentru sân. Are inclusiv Republica Moldova. Eu cred că e momentul și există, doctorița mi-a spus înăuntru că sunt foarte multe cazuri în care femeia, tot plângând, semnează că nu are nevoie de punctie din axilă, de exemplu, pentru că nu are bani să-și o plătească. Și mi se pare inadmisibil să mori în țara asta pentru că nu ai bani. Și cred că e momentul în care să ai un președinte, o președintă care să lupte pentru aceste femei”, spune Lasconi, la Antena 1.

Despre controlul medical pe care l-a efectuat, Elena Lasconi a spus că a fost „un control de rutină” și că „totul este în regulă”.

Lasconi a făcut un apel către toate femeile să meargă la medicul de familie, să își ia trimitere și să facă un control: „Este adevărat, nu există screening, dar sănătatea este mai importantă ca orice”.

(sursa: Mediafax)