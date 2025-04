Lavinia Șandru lansează Brigada Voluntar Antidrog: Părinții și bunicii, cheia luptei împotriva drogurilor din școli

Lavinia Șandru a anunțat înființarea Brigăzii Voluntar Antidrog, un grup format din părinți și bunici care vor monitoriza activ școlile și semnala orice suspiciune legată de traficul sau consumul de substanțe interzise.

"Mă adresez părinților și bunicilor care își duc copiii la școală, îngroziți de drogurile care au invadat orașele României. Știu cum este! Băiatul meu are 8 ani. Media consumului de droguri în curțile școlilor din România a scăzut spre 10 ani! Nu mă pot gândi cât de ușor este să păcălești un copil de 10 ani 'să încerce o dată'. 'Să vadă cum e!' Să se simtă 'cool' între smecherii din curte! M-am informat. Am citit. Am aflat că există substanțe care creează dependență de la 'prima încercare'! Dacă autoritățile nu vor, nu pot, sau, Doamne ferește, aleg să împartă câștigul cu traficanții, noi, părinții, nu putem sta cu mâinile în sân. Am decis să înființez Brigada Voluntar Antidrog, formată din părinții și bunicii care să sesizeze orice incident legat de consumul de droguri în școli și în apropierea acestora. Toți cei care vor să se implice, să trimită un email la adresa voluntarantidrog@pusl.ro, în care să specifice școala, ziua și ora când au observat ceva suspect. Mai departe mă ocup eu să transmit către Poliție și să mă țin de capul lor să intervină! Nu e poveste de campanie! Îmi doresc să o desfășurăm cel puțin un an de zile! Pentru copiii noștri! Pentru a-i salva de droguri! Pentru a le salva viitorul!", spune Lavinia Șandru într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

Inițiativa are ca scop crearea unei rețele extinse de monitorizare a școlilor din întreaga țară. Lavinia Șandru a declarat că sesizările vor fi transmise autorităților competente.