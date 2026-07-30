Scandal în Senat pe legea integrității. Amendamentul PSD a fost respins, iar Bolojan și Zamfir s-au atacat dur

În ședința Senatului au fost prezenți 112 senatori. Dintre aceștia, 55 au votat pentru, 29 nu și-au exprimat votul, iar 28 s-au abținut. Pentru adoptarea inițiativei era necesară susținerea majorității prevăzute de regulamentul parlamentar.

Miza politică a dezbaterilor a fost un amendament depus de PSD la legea privind integritatea, care prevedea încetarea mandatului pentru anumite fapte de incompatibilitate și conflict de interese constatate anterior intrării în vigoare a noilor prevederi.

Daniel Zamfir îl acuză pe Bolojan că protejează USR și pe Dominic Fritz

În timpul dezbaterilor, senatorul PSD Daniel Zamfir a susținut că Executivul și Ilie Bolojan blochează adoptarea amendamentului pentru a-l proteja pe liderul USR, Dominic Fritz.

Social-democratul a legat disputa de fondurile europene și a acuzat că România riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro din cauza neadoptării legii într-o formă acceptată de Comisia Europeană.

„Vă rog să-mi spuneți aici care este motivul pentru care sacrificați 770 de milioane de euro pentru a-l salva pe Dominic Fritz? Spuneți-mi de ce trebuie să mai rămână domnul Fritz încă doi ani, când există decizia Curții? Că aveți dumneavoastră o înțelegere? Nu ne interesează”, a declarat senatorul PSD în plen.

Ulterior votului, Zamfir a continuat atacurile politice și a afirmat că prioritatea premierului interimar ar fi fost relația cu liderii USR.

„Astăzi am constatat că Ilie Bolojan, premierul României, care vorbeşte despre cele 770 de milioane de euro pe care România trebuie să le absoarbă şi din acest considerent ne-a şi chemat într-o sesiune extraordinară, ceea ce valorează este prietenia domniei sale cu domnul Fritz. Astăzi, dragi colegi, este ziua prieteniei. Pentru România, costurile acestei prietenii înseamnă 770 de milioane de euro”, a spus Daniel Zamfir.

Bolojan respinge acuzațiile și atacă amendamentul PSD

Ilie Bolojan a intervenit în plen după ce numele său a fost invocat în dezbatere și a respins acuzațiile formulate de senatorul PSD. Premierul interimar a susținut că amendamentul privind aplicarea retroactivă a sancțiunilor contravine principiului neretroactivității legii.

Bolojan a criticat PSD pentru faptul că nu ar fi adoptat la timp reformele asumate prin PNRR și a afirmat că actuala situație este rezultatul unor întârzieri acumulate în ultimii ani.

„Trebuie să ai mult tupeu ca să încerci să modifici niște legi într-un sens profund neconstituțional, știind că legea activează doar pentru viitor, și să invoci aici interesul României, când ai dărâmat un guvern fără să pui nimic în loc, când nu ți-ai asumat răspunderea ca partid să treci legi în ani de zile pe care România și le-a asumat în PNRR, iar acum suntem în situația să le trecem pe ultima sută de metri, să vii să invoci sume”, a declarat Bolojan.

Premierul interimar a adăugat:

„În condițiile în care vii și încerci niște forțări care sunt în mod evident neconstituționale, invocând interesul național, asta nu are nici o legătură nici cu țara asta, nici cu bunul simț, nici cu normalitatea. Și resping asemenea lucruri”.

Dominic Fritz spune că amendamentul PSD îl viza direct

Președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat după introducerea amendamentului PSD și a susținut că modificarea legislativă era destinată situației sale.

Potrivit acestuia, prevederea ar fi introdus o sancțiune nouă pentru fapte de incompatibilitate și conflict de interese produse înainte de intrarea în vigoare a legii.

„Amendamentul introduce o nouă sancțiune pentru toate faptele de incompatibilitate și conflict de interese petrecute anterior intrării în vigoare a legii. Mai anume, această sancțiune nouă este încetarea mandatului în timp de 30 de zile. Este evident că acest amendament a fost introdus pentru situația mea”, a spus Fritz într-o conferință de presă.

Disputa are legătură cu o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care în luna iunie l-a vizat pe Dominic Fritz într-un dosar privind un conflict de interese administrativ legat de semnarea unui document urbanistic.

Miza europeană: 770 de milioane de euro din PNRR

Legea integrității reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin PNRR. Autoritățile trebuie să adopte cadrul legislativ într-o formă acceptată de Comisia Europeană pentru a evita riscul returnării unor fonduri europene.

Potrivit informațiilor prezentate în dezbaterea parlamentară, suma aflată în discuție este de aproximativ 770 de milioane de euro deja cheltuiți, bani care ar putea fi afectați dacă România nu îndeplinește condițiile stabilite în cadrul PNRR.

Respingerea amendamentului în Senat deschide o nouă etapă de negocieri politice, într-un context în care disputa privind reforma integrității, respectarea angajamentelor europene și responsabilitatea partidelor pentru întârzierile legislative continuă să genereze tensiuni majore în Parlament.

Mediafax