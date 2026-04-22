Grindeanu ar putea demisiona de la șefia Camerei Deputaților. Ce spune Olguța Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu anunță demisia lui Sorin Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei și o figură de prim-plan a PSD, a făcut declarații explozive despre criza politică actuală. Ea a confirmat că Sorin Grindeanu, actualul președinte al Camerei Deputaților, își va da demisia, după ce partidul a retras sprijinul pentru guvernul condus de premierul Ilie Bolojan. Anunțul vine în contextul destrămării coaliției guvernamentale, un moment care zguduie scena politică românească și deschide calea pentru noi negocieri.

Vasilescu a subliniat că social-democrații renunță la toate pozițiile obținute prin acordul de coaliție. Declarațiile sale, făcute în exclusivitate la România TV, subliniază poziția fermă a PSD în fața crizei.

Demisia lui Sorin Grindeanu: „Nu se ține de scaunul de la Camera Deputaților”

Într-un interviu la România TV, Lia Olguța Vasilescu a detaliat situația lui Sorin Grindeanu. „În momentul în care se denunţă coaliţia, automat toate funcţiile se pierd care sunt luate pe coaliţie, toate absolut”, a declarat ea.

Mai mult, primarul Craiovei a explicat: „Domnul Grindeanu a şi spus că nu se ţine de scaunul de la Camera Deputaţilor şi că în momentul în care această coaliţie nu mai există, automat poate să-şi dea demisia”. Această afirmație marchează un pas decisiv pentru PSD, care pare pregătit să iasă complet din jocul guvernamental actual. Demisia lui Grindeanu ar crea un vid de putere în Parlament, forțând o realiniere rapidă a forțelor politice.

Criza a fost declanșată de votul intern al PSD prin care s-a retras susținerea pentru cabinetul Bolojan. Această mișcare subliniază tensiunile din coaliție, care au fost vizibile de luni de zile, culminând cu decizia radicală a social-democraților.

Rolul președintelui Nicușor Dan în rezolvarea crizei politice

Vasilescu a insistat că soluționarea impasse-ului depinde exclusiv de președintele Nicușor Dan. Într-o apariție la Antena 3, ea a explicat mecanismul constituțional: „Singurul care în acest moment poate nominaliza un prim-ministru este Nicușor Dan. Noi nu putem promite nimic. Ce să promitem noi, pielea ursului din pădure? Nicușor Dan trebuie să convoace toate partidele parlamentare la Cotroceni și să constate noua majoritate”.

Aceste cuvinte plasează responsabilitatea direct pe umerii șefului statului, care va trebui să inițieze consultări urgente cu partidele parlamentare. PSD nu exclude formarea unei noi majorități, dar subliniază că totul depinde de negocierile de la Cotroceni. Contextul politic este tensionat, cu speculații privind posibile alianțe noi sau chiar alegeri anticipate.

Implicații pentru viitorul Guvernului Bolojan și PSD

Retragerea sprijinului PSD lasă guvernul Bolojan fără majoritate stabilă în Parlament, riscând căderea prin moțiune de cenzură. Lia Olguța Vasilescu, cunoscută pentru stilul său direct, a folosit ocazia pentru a-și afirma poziția de lider în PSD. Ca primar al Craiovei, ea a demonstrat constant influență în partid, iar aceste declarații o poziționează ca voce autoritară în criza actuală.

Evenimentele recente amintesc de alte momente de instabilitate politică din România, când destrămarea coalițiilor a dus la schimbări majore de guvern. Analistii politici prevăd negocieri aprige în următoarele zile, cu Nicușor Dan în centrul atenției. PSD, cel mai mare partid din Parlament, ar putea dicta termenii oricărei noi configurații guvernamentale.