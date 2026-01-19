Lia Olguța Vasilescu: PSD se află într-o procedură de consultare dacă Bolojan mai rămâne sau nu

Vasilescu a declarat că nu a discutat cu premierul după declarațiile din ultimele zile, dar susține că problema nu este una personală, ci de finanțare a Craiovei. Ea a anunțat că un memorandum privind alocarea banilor pentru reparații și achiziții de piese pentru sistemul de căldură va fi introdus în ședința de guvern, însă a subliniat că responsabilitatea aparține integral executivului.

„Electrocentrale Craiova nu este a primăriei, ci este a guvernului. Nu contează că noi am făcut un târg de Crăciun pe banii primăriei, fiind obligația guvernului României să asigure finanțarea pentru centrala din subordinea lor și unde eu nu pot să introduc bani de la primărie pentru că ar fi ilegal” a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Primarul a acuzat Executivul că schimbă regulile după bunul plac. „Până acum toți prim miniștrii au alocat prin Ministerul Energiei banii necesari pentru reparații. Este primul an în care acest lucru nu se mai întâmplă” a spus ea.

Potrivit acesteia, premierul Ilie Bolojan refuză finanțarea pe motiv că nu vrea să investească într o gaură neagră. Vasilescu a subliniat însă că această companie asigură căldura pentru populația Craiovei și pentru Ford, al doilea mare producător industrial și contribuabil din România.

În privința menținerii coaliției, mesajul a fost și mai dur.

„Suntem într o procedură de consultare a membrilor de partid dacă mai rămânem sau nu la guvernare. În fiecare zi domnul Bolojan ne dă motive să înțelegem că nu putem să facem echipă” a transmis Vasilescu. Ea a mers mai departe și a spus că blocarea finanțării pentru Craiova reprezintă un fel de sabotaj pe care începe să-l ia personal.

Întrebată dacă PSD ar putea declanșa o moțiune de cenzură sau dacă premierul poate fi schimbat, Vasilescu a spus că partidul ia în calcul ieșirea de la guvernare.

„Nu cred că va fi nevoie să depunem moțiune de cenzură. Ne trebuie doar să ne retragem pur și simplu din guvern. În niciun caz nu vom susține guvernul dreptei din opoziție” a precizat primarul Craiovei.

Aceasta a mai explicat că în momentul în care PSD părăsește guvernarea, executivul cade automat și trebuie reconfigurat în Parlament.

În ceea ce privește scenariile de după o eventuală ieșire, inclusiv posibilitatea de a se uni cu AUR, Vasilescu nu a dorit să confirme nicio variantă.

„Nu luăm în calcul deocamdată niciun fel de opțiune. În momentul în care vom ieși de la guvernare vom face atunci strategia. Nu vreau să dau direcții înainte de consultare” a declarat ea, lăsând deschisă întrebarea privind viitorii parteneri politici ai PSD.

Scandalul dintre primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (PSD), și premierul Ilie Bolojan (PNL) a escaladat în ultimele zile pe tema banilor proveniți din impozitele și taxele locale introduse de la 1 ianuarie 2026. Vasilescu susține că Bolojan nu a consultat primarii, ci le-a comunicat pur și simplu că surplusul rezultat din majorările de taxe nu va rămâne la bugetele locale, ci va fi preluat de bugetul național și compensat prin scăderea cotelor din alte venituri, precum impozitul pe venit și TVA. Aceasta, potrivit ei, ar însemna că primăriile vor rămâne cu aceiași bani ca anul trecut, deși cetățenii plătesc taxe mai mari. Niciunul dintre primari nu a fost de acord cu această variantă.

(sursa: Mediafax)