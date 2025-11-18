Orban, dat afară de Nicușor Dan! „Decizia a venit după o singură discuție pe care am avut-o, într-un oarecare nivel de contradicție”

Într-o declarație de presă, Orban a explicat circumstanțele care au dus la această despărțire.

Fostul consilier a precizat că nu-i poartă „pică“ lui Nicușor Dan și a spus că decizia l-a „eliberat“.

„Despărțirea noastră vine din inițiativa președintelui. Să nu încercăm să coafăm o realitate. Decizia a venit după o singură discuție pe care am avut-o, într-un oarecare nivel de contradicție, referitor la o declarație pe care am dat-o la o emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii președintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei“, a declarat Ludovic Orban.

El a arătat că i-a explicat lui Nicușor Dan motivele pentru care a făcut acea declarație, subliniind: „I-am spus că declarația pe care am dat-o am dat-o în sprijinul imaginii președintelui și pentru a asigura o eventuală defensivă în cazul în care este atacat de adversari politici. Nu regret această declarație și dacă m-ar fi întrebat cineva același lucru după discuția cu președintele României, aș fi spus același lucru.

Eu nu am nicio datorie față de președintele României și cred că mai degrabă președintele României ar fi avut o datorie față de mine. Să folosești ca motiv de despărțire o astfel de declarație, mi se pare cam puțin“, a mai spus Orban, potrivit DCnews.

El a mai adăugat: „Pe de altă parte, cel care conduce Administrația Prezidențială e președintele României și președintele României are dreptul să-și aleagă echipa, să aducă în echipă consilieri prezidențiali sau să elibereze din funcție consilieri prezidențiali“.

Administrația Prezidențială a transmis tot marți un comunicat oficial prin care anunța încheierea colaborării dintre Nicușor Dan și Ludovic Orban, menționând că despărțirea a fost amicală: „Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează success în proiectele viitoare.“